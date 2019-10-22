رياضة

نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
رحيم سترلينج
رحيم سترلينج
كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
ووجد الثلاثي في قائمة المرشحين للفوز بجائزة البالون دور هذا الموسم برفقة 27 لاعبًا آخرين، وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. وسجل سترلينج الموسم الماضي 34 هدفًا بقميص مانشستر سيتي في مختلف البطولات، وساهم في تتويج فريقه بثلاث بطولات محلية (الدوري الإنجليزي- كأس
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الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

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أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

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ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

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ميسي: لست بحاجة لنصيحة كريستيانو رونالدو

كشف ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، عن رفضه نصيحة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بالرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال الفترة المقبلة، ورد ميسي على سؤال خلال حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، بأن "دائمًا يوصيك رونالدو بترك برشلونة والبحث عن ألقاب في دوريات أخرى كما فعل، فهل تستمع إليه؟": «الجميع يبحثون عن أهدافهم وتجاربهم، لم أكن بحاجة قط للرحيل عن أفضل نادٍ في العالم، حيث أستمتع بالتدريب والمباريات والمدينة، وديناميكية النادي كاملة جدا».
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ميسي يتوج بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، وحصد ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفًا الموسم الماضي في الليجا، متفوقًا على منافسيه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (33 هدفا)، وفابيو كوالياريلا (26 هدفا)، وسلم ماتيو وتياجو، ابنا ميسي، الجائزة لوالدهما، في الحفل الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، بحضور أسرة ميسي وزملائه في الفريق، لويس سواريز وجوردي ألبا، وأيضًا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، وعدد من المسؤولين.
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مورينيو يختار اللاعب الأفضل في التاريخ

تغنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرات الظاهرة البرازيلي رونالدو، واصفًا إياه بأفضل لاعب رأته عينه، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أفضل اللاعبين في العالم، هم تمتعوا بمسيرة ممتدة وصلت ربما إلى 15 عامًا، وكانوا دائمًا في القمة خلال تلك السنوات، ولكن يبقى الظاهرة رونالدو هو أفضل لاعب رأته عيني على الإطلاق، امتلك رونالدو موهبة لا تصدق بعمر 19 عامًا، موهبة دمرتها الإصابات، ولولا تلك الإصابات لحظي رونالدو بمسيرة باهرة أفضل من تلك التي حظي بها".
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