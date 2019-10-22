نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

رحيم سترلينج

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".

ووجد الثلاثي في قائمة المرشحين للفوز بجائزة البالون دور هذا الموسم برفقة 27 لاعبًا آخرين، وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. وسجل سترلينج الموسم الماضي 34 هدفًا بقميص مانشستر سيتي في مختلف البطولات، وساهم في تتويج فريقه بثلاث بطولات محلية (الدوري الإنجليزي- كأس