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تطوير 10 مناطق عشوائية في المنيا بـ120 مليون جنيه

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
عشوائيات - صورة أرشيفية
عشوائيات - صورة أرشيفية
أنهت الجهات التنفيذية في محافظة المنيا، كافة الإجراءات الخاصة بخطة تطوير المناطق غير المخططة وعددهم 10 مناطق تضم (ميخائيل توما، وكامل عوض، ودماريس، والإخصاص، وعزبة شاهين، وطه السبع، وكفر المنصورة، وعزبة الإخصاص، وماقوسة، وصادق قليني)، إذ سيُجرى تطويرها بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، مقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق الغير آمنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.
وقال محافظ المنيا، إنه جرى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتطوير تلك المناطق غير المخططة وتحديد الاحتياجات اللازمة لكل منطقة من وصلات (مياه، كهرباء، صرف صحي، رصف)، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير تلك المناطق مع صندوق تطوير العشوائيات خلال الأيام القليلة المقبلة.وناقش المحافظ، مشروع تطوير الأسواق
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ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وأضاف آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان ""البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد" وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا إن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية"، وفقا لموقع سكاي نيوز.
الكويت.

السفارة المصرية: سلمنا الكويت ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الكويتية، نتائج التحقيق فيما تردد عن الاعتداء على مواطن كويتي بمقر القنصلية المصرية، وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة. وأكدت السفارة المصرية - في بيان رسمي - التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها، منوهة إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء، للوقوف على ملابساتها، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
السيسى-وبوتين (3)

الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
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سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
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اقراص-مخدرة (2)

ضبط صيدليات تبيع أقراص مخدرة في المنيا

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، صيدليتين لإتجارهما في الأقراص المخدرة، وكذلك صيدلية غير مرخصة داخل مستشفى خاص، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة العلاج الحر، وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الضبط جاءت خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنيا، خلال شهر سبتمبر، إذ نفذت إدارة التفتيش الصيدلي 3 حملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.
اجتماع-محافظ-المنيا

وفر 756 وظيفة.. «خريجين المنيا» يُخفض فائدة القروض لـ 4%

خفّض جهاز تشغيل شباب الخريجين في محافظة المنيا، الفائدة على القرض الجديد، الذي يُمنحه الجهاز لشباب الخريجين لتصبح 4% بدلاً من 7%، وذلك فى إطار توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز والتيسير عليهم وخلق فرص عمل جديدة، وكلّف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد حسين مدير الجهاز بتكثيف الدعاية والتسويق للأنشطة والفرص المتاحة للشباب من خلال القروض التي يطرحها الجهاز للوصول لأكبر عددٍ من طالبي الوظائف والفرص التشغيلية مع تيسير كافة الإجراءات أمامهم.
في المنيا (1)

مبادرة «نور حياة» تستهدف 149 ألف طالب في المنيا

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان له، اليوم الأحد، عن استكمال أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، غدا الإثنين، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، موضحا أن المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة في المنيا 332 مدرسة بواقع 149 ألفا و936 تلميذا، و22 ألفا و322 نظارة، وأن الهدف من المبادرة هو الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا.
ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (2)

انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
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