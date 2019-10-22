تطوير 10 مناطق عشوائية في المنيا بـ120 مليون جنيه

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

عشوائيات - صورة أرشيفية

أنهت الجهات التنفيذية في محافظة المنيا، كافة الإجراءات الخاصة بخطة تطوير المناطق غير المخططة وعددهم 10 مناطق تضم (ميخائيل توما، وكامل عوض، ودماريس، والإخصاص، وعزبة شاهين، وطه السبع، وكفر المنصورة، وعزبة الإخصاص، وماقوسة، وصادق قليني)، إذ سيُجرى تطويرها بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، مقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق الغير آمنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وقال محافظ المنيا، إنه جرى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتطوير تلك المناطق غير المخططة وتحديد الاحتياجات اللازمة لكل منطقة من وصلات (مياه، كهرباء، صرف صحي، رصف)، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتطوير تلك المناطق مع صندوق تطوير العشوائيات خلال الأيام القليلة المقبلة.وناقش المحافظ، مشروع تطوير الأسواق