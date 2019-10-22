هل يشهد لقاء السيسي وبوتين إعلان عودة الطيران الروسي لمصر؟

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

السيس وبوتين

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن تقارير مؤكدة تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين استنئاف الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ خلال اليومين المقبلين، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسى لروسيا لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس فلاديمير بوتين. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت منذ قليل رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية البريطانية من وإلى شرم الشيخ بعد أربع سنوات. وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطانى السبق ديفيد كاميرون كان ينوى رفع القيود التى فرضت بعد سقوط طائرة روسية فى شرم الشيخ، وذلك فى سبتمبر 2016، إلا أنه استقال قبل هذا الموعد.

وتكمن أهمية المنتدى الاقتصادي لكونه يشهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين الروسي والأفريقي في المجالات الاقتصادية والتجارية.كما سيشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى قضية تطوير التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتعليم، واستخدام