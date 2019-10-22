جمال الغندور: برىء من أزمة القمة.. واتحاد الكرة مايقدرش يبيعنى «حوار»

«مقدرش أطلب تأجيل ماتش دورى مدارس.. وتونس أقوى من مصر فى الاتحاد الإفريقى.. ولا أريد تخويف الناس من الـVAR.. والله أعلم بموعد تطبيقه.. وحُرمت من نهائى مونديال 98»

تحرير:كريم مليم وأحمد ثروت ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

«بدايته مع التحكيم كانت بالصدفة، وبدأ مسيرته مع التحكيم وكان عمره 20 عاما، وأدار أكثر من 250 مباراة فى الدورى الممتاز خلال 13 موسما، وأدار بنجاح مباراة القمة عام 1996، كما أدار أكثر من 30 مباراة فى بطولة الكأس، من بينها 3 نهائيات، وأدار 4 بطولات بكأس الأمم الإفريقية أبرزها نهائى 2002 وافتتاح 1998، كما أدار 5 نهائيات لدورى أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقى 1999، ولم يكتف بذلك بل أدار مواجهات فى كأس الأمم الأوروبية»، هو المونديالى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية عقب تأجيل لقاء القمة.

بدأت التحكيم بالصدفة.. ولقاء فرنسا والبرازيل الأفضل فى مسيرتىكنت بخاف من وليد صلاح الدين وخالد الغندورالثقة تمنع الحكام المصريين من القمة.. وأرفض "تقطيعهم"أتمنى عودة الجماهير "النهارده قبل بكرة" لأنها فى صالح الحكامأخدوا مكانى فى الاتحاد الإفريقى.. والبعض تخلى عنى فى اتحاد الكرة- فى البداية.. كيف كانت

بدأت التحكيم بالصدفة.. ولقاء فرنسا والبرازيل الأفضل فى مسيرتى



كنت بخاف من وليد صلاح الدين وخالد الغندور



الثقة تمنع الحكام المصريين من القمة.. وأرفض "تقطيعهم"



أتمنى عودة الجماهير "النهارده قبل بكرة" لأنها فى صالح الحكام



أخدوا مكانى فى الاتحاد الإفريقى.. والبعض تخلى عنى فى اتحاد الكرة



- فى البداية.. كيف كانت انطلاقتك مع التحكيم؟



- ما المباراة الأفضل والأسواء فى تاريخ جمال الغندور؟



- من اللاعب الذى كان يخشاه جمال الغندور فى الملعب؟



- كواليس أزمة لقاء القمة الأخيرة؟



- هل يوجد من يحاول الوقيعة بينك وبين عصام عبد الفتاح؟ وما حقيقة خلافك مع سمير عثمان؟



- تجربتك فى قناة بيراميدز ناجحة أم فاشلة؟



بدأت التحكيم بالصدفة حين كنت لاعبًا فى الدرجة الثانية، وحين كنت فى سن الـ20 عاما كان مدربى فى النادى حكما سابقا، وكان هناك لقاء ودى وكنت مصابًا، وطلب المدرب أن أحكم اللقاء، وبعد انتهاء المباراة قال لى المدرب إننى أمتلك إمكانيات جيدة للتحكيم، وبعد تلك المباراة بشهر تقدمت للاختبارات ونجحت وكانت أول مرة يُذكر اسمى فى الجريدة، واستمررت كحكم وكلاعب إلى أن نلت الشارة الدولية، وعندما أصبحت حكما دوليا طلب منى "كامل مصطفى محمود" أن أترك اللعب وأركز فى التحكيم وكان عمرى 32 عامًا.اللقاء الأسوأ كان أول مباراة فى حياتى، لكن أفضل مباراة كانت فرنسا والبرازيل فى قبل نهائى كأس القارات 2001، وبسبب الطريقة التى تم تقديمى بها للمباراة، ونحن فى الاجتماع قالوا لى: "أنت حكم المباراة وكنت المفروض تحكم نهائى كأس العالم 1998"."لو خفت من لاعب يبقى إنت اتأثرت، ولو اتأثرت يعنى اختل ميزان العدالة"، لكن كان فيه 3 لاعبين "أحمد فاروق من بلدية المحلة، ووليد صلاح الدين من الأهلى، وخالد الغندور من الزمالك"، وكنت بلعب معاهم فى الملعب "مان تو مان"، لأنهم كانوا مشهورين بجسمهم الخفيف ومهارتهم العالية.أنا برىء من أزمة القمة، لأنى لا أقدر أن أطلب تأجيل لقاء فى دورى المدارس.أنا وعصام عبد الفتاح نعمل مع بعض "من زمان"، لأننا نمتلك ثقة فى أنفسنا، وكل منا يمتلك ثقة فى إمكانياته، و"مفيش حد فينا بيخاف من التانى".وسمير عثمان من أولادى، ومفيش بيننا تنافس أصلا، وأنا متعاطف جدا مع اللى حدث معه، وكلمته حينها وكنت عاوز أضمه فى اللجنة لكنه اعتذر.



أنا عملت فى قناة تليفزيونية، وليست قناة نادٍ، لأنى ضد العمل فى قنوات الأندية، ولو كانت قناة ناد وتتحدث عن ناد بعينه فقط، أكيد لم أكمل معهم، وأنا عمرى ما فشلت مع قناة عملت بها، وقناة بيراميدز أضافت لى، لكنها أغضبت منى البعض.









- هل حصل أى تواصل بينك وبين تركى آل الشيخ؟



- هل تعانى مصر من كبر سن الحكام؟ وما رؤيتك لتلك الأزمة؟



- كيف تتم حماية الحكام من حملات التشويه؟



- ماذا قدم جمال الغندور حتى الآن فى الفترة الحالية؟



تركى آل الشيخ كان بعيدا تمامًا عن قناة بيراميدز، لكنه كان رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، وأنا عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربى، وأكيد تقابلنا أكثر من مرة، لكن ما الداعى والتخوف أن يكون حدث لقاء بينى وبين تركى آل الشيخ!نعانى من ارتفاع معدل أعمار الحكام، اضمن لى أن أكون مسؤولا عن التحكيم لمدة 3 سنوات، لأضع خطة لبناء جيل من الحكام، لكن ما يحدث أن من يأتى خلفك يهدم ثم يبدأ من الصفر، وهذه مشكلة الرياضة وليست التحكيم فقط.فى عام 1994 صدر عن لجنة المسابقات أن أى خروج عن النص من الجماهير ستكون هناك عقوبات مشددة بشأنه، وبدأنا أول 5 أسابيع ولم يحدث أى تلفظ وكانت الأمور نموذجية، إلى أن اختلف ناد كبير على حكم لقاء فى الجولة السادسة، وبدأ هذا النادى يستخدم الآلة الإعلامية، وبدأ يضعف الاتحاد أمام هذا النادى الكبير، ثم بدأ التراجع وكل شىء عاد للخلف.وهذا الموسم، جميع التعديات التى حدثت فى حق الحكام عند لجنة الانضباط، وهناك غرامات كثيرة، وهناك فرق بين أن الإعلام يهاجمنى، وأن مسؤولا ضمن المنظومة يهاجمنى عن طريق الإعلام، والمسؤول الموجود فى المنظومة "لازم يكون هناك حساب ضده"، إنما الإعلام حين يهاجمنى سيحاسبه اتحاد الكرة، وأتمنى أن يتعامل الإعلام مع الحكام، كيفما يتعامل مع الأندية والإدارات، و"ميستسهلش الموضوع ويرمى كل حاجة على الحكم”.



تم الاتفاق مع اللجنة الخماسية قبل الموافقة على إنهاء المستحقات القديمة للحكام، وتم رفع بشكل مقبول بدلات الحكام من 3000 لـ5000 جنيه، كما تم إلغاء قرار مجلس الاتحاد السابق الذى كان يعطى للأندية الحكم بطلب حكام أجانب لأى مباراة، وأصبح الحكم الأجنبى للقمة فقط، وتم عمل أبليكيشن للحكام، وتم عمل استفتاء بوجود الحكم الإضافى من عدمه، و85% من الحكام رفضوا وجود الحكم الخامس.









- هل إلغاء الحكم الخامس له علاقة بزيادة الرواتب؟



- كيف ترى فقرة تحليل الأخطاء التحكيمية؟ مبتزعلش أن بعض الحكام يحللون فى القنوات ويتم مهاجمة و"تقطيع" زملائهم؟



- متى سيعود التحكيم المصرى لإدارة القمة؟



- هل سيقدم جمال الغندور وجوها جديدة الموسم الحالى؟



- هل سيحل الفار مشكلات التحكيم المصرى؟



- متى سيتم تطبيق الفار؟



- هل سيعود جمال الغندور لتحليل الأخطاء التحكيمية تليفزيونيا قريبًا؟



- ارتحت أكثر مع عمرو الجناينى أم جمال علام أم سمير زاهر؟



نهائيا، فتكلفة المباراة فى وجود الحكم الإضافى كانت أقل من 9 آلاف جنيه، والآن تكلفة المباراة 15 ألف جنيه بسبب الزيادة.أرفض الهجوم على الحكام و"تقطيعهم"، والتحليل أسلوب علمى، ليس له علاقة بالحكم.حين تعود الثقة بشكل كامل بيننا وبين الأندية والجماهير والإعلام، وحين أرى الإعلام فى ظهرنا، حينها سأقول إن التحكيم الأجنبى لن يوجد فى مصر نهائيا.نعانى من كبر معدل أعمار الحكام، ولا بد من تقديم وجوه جديدة هذا الموسم، وفى حال عدم حدوث ذلك سأكون حينها لم أفعل شيئًا، وبدأت تلك المرحلة مع مجموعة من الحكام الصغار، وهناك 7 أو 8 حكام مبشرين.سلوكياتنا فى كرة القدم وفهمنا مختلف، وأنا لا أريد تخويف الناس، ولكن مع التطبيق العملى للفار سنرى سلوكيات الأجهزة الفنية والإدارات تجاه الحكام، حين يتم تسجيل هدف يجعلك تفوز أو تتعادل، فى الوقت بدلا من الضائع، ثم يتم إلغاؤه، أريد أن أرى الاختبار على أرض الواقع، فدعنا ننتظر لنرى ماذا سيحدث.الله أعلم، حين نكون جاهزين من حيث التكاليف المالية والتعاقدات، واتحاد الكرة جاهز، والحكام سيكونون جاهزين حين تأتى الشركة ويتم تدريب الحكام، وتنتهى الـ6 أسابيع -الحد الأدنى- حينها سأكون جاهزا وأطبق التقنية، لأننا سنعمل "أوف لاين" فترة، وبعدها سيتم تطبيقها "أون لاين”.فى الدورى المصرى قفلت الباب عن أن أطلع نهائيا، لأنى ألزمت نفسى ذلك، ولا يوجد بند فى العقد لتحليل الأخطاء التحكيمية.



مع سمير زاهر، إذ كنت معه 3 أعوام، ومع جمال علام 3 أشهر، ومع ثروت سويلم 3 أشهر، والآن مع الجناينى منذ شهر ونصف الشهر، وحصلت من المجلس على حل مشكلة تأخر المستحقات، ورفع بدلات الحكام، وعدم وجود التحكيم الأجنبى، ومن ثم لن أقدر على أن أحدد لحين انتهاء التجربة.









- ماذا ستفعل حين تطلب بعض الأندية حكاما أجانب؟



- كيف ستتعامل لو رضخ اتحاد الكرة لبعض طلبات الأندية لوجود حكام أجانب؟



- ماذا سيفعل جمال الغندور لو طلب أحد الأندية عدم تعيين حكم بعينه لإدارة مواجهات فريقه؟



- لماذا تونس أقوى من مصر فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم؟



- عودة الجماهير فى صالح الحكام أم ضدهم؟



- هل جمال الغندور يستهدف رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى؟ وهل تخلى عنك البعض فى وقت من الأوقات؟



جمال الغندور سيتعامل مع الموقف كأنه لم يسمع ولم يرَ، وسأمضى فى طريقى كما هو.اتحاد الكرة مايقدرش يبيعنى، ولو حصل ورضخ اتحاد الكرة سأكون فى البيت، أشاهد اللقاء بالتحكيم الأجنبى.هذا الكلام مرفوض وقرارى حاسم، والدليل أن الحكم الذى يتم تعيينه يلعب المباراة المحددة له.بصراحة، التوانسة طول عمرهم أقوى، وعاوز أقولك كل واحد فينا فى مصر "بيبص لنفسه بس".عودة الجماهير فى صالح الحكام وأتمنى عودتهم اليوم قبل الغد.لا أريد أن أكون وزيرًا ولا رئيس اتحاد، أريد أن آخذ حقى كمحاضر، والطبيعى أن أكون رئيس لجنة الحكام بـ"كاف"، وهدفى أن أكون فى الاتحاد الدولى أيضًا، وفى وقت سابق أخذوا مكانى الطبيعى فى الاتحاد الإفريقى بسبب أنى لم أكن عضوا فى مجلس إدارة اتحاد الكرة.