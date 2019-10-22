رياضة

جمال الغندور: برىء من أزمة القمة.. واتحاد الكرة مايقدرش يبيعنى «حوار»

«مقدرش أطلب تأجيل ماتش دورى مدارس.. وتونس أقوى من مصر فى الاتحاد الإفريقى.. ولا أريد تخويف الناس من الـVAR.. والله أعلم بموعد تطبيقه.. وحُرمت من نهائى مونديال 98»
تحرير:كريم مليم وأحمد ثروت ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
جمال الغندور
جمال الغندور
«بدايته مع التحكيم كانت بالصدفة، وبدأ مسيرته مع التحكيم وكان عمره 20 عاما، وأدار أكثر من 250 مباراة فى الدورى الممتاز خلال 13 موسما، وأدار بنجاح مباراة القمة عام 1996، كما أدار أكثر من 30 مباراة فى بطولة الكأس، من بينها 3 نهائيات، وأدار 4 بطولات بكأس الأمم الإفريقية أبرزها نهائى 2002 وافتتاح 1998، كما أدار 5 نهائيات لدورى أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقى 1999، ولم يكتف بذلك بل أدار مواجهات فى كأس الأمم الأوروبية»، هو المونديالى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية عقب تأجيل لقاء القمة.
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الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
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الأموال القطرية تهدد موقعة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

لا يكاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن ينهى أية أزمة إلا ويواجه أزمة جديدة تطارد القلعة البيضاء، آخرها التى فجرها مرتضى منصور، بعدما أعلن فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر، وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجى التونسى فى تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.
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عماد النحاس لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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حسام حسن «كعبه عالٍ» على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب تغلبه على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بلا نقاط، بعد السقوط أمام الأهلي بهدف نظيف في الجولة الأولى.
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بالأرقام.. ماذا قدم عماد النحاس أمام سموحة؟

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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صدام ناري بين «مقاولون النحاس» و«سموحة حسام حسن»

يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد العدوي، ويعاونه الثنائي أحمد التلاوي وأسامة السيد، بينما سيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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