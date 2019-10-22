رياضة

الأموال القطرية تهدد موقعة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

فى حالة إقرار الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة في قطر ورفض الزمالك ذلك فإن اللائحة تنص على أنه في حالة رفض الفريق الفائز بالكونفيدرالية لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري
تحرير:أحمد سيد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
الزمالك
الزمالك
لا يكاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن ينهى أية أزمة إلا ويواجه أزمة جديدة تطارد القلعة البيضاء، آخرها التى فجرها مرتضى منصور، بعدما أعلن فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر، وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجى التونسى فى تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.
وكان بطل دوري أبطال إفريقيا يستضيف مواجهة السوبر على ملعبه في السنوات الأخيرة، إلا أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) قرر بشكل مفاجئ نهاية العام الماضى، أن تستضيف قطر كأس السوبر الإفريقى، وهو ما حدث بالفعل فى نسخة العام الجارى، التى انتهت بفوز الرجاء المغربى على الترجى التونسى، لكن مواجهة الأخيرين
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لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
زين الدين زيدان

أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني بالسقوط الأخير أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، أو في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان وتعادله في الجولة الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى وتتعقد مهمته في التأهل إلى الدور التالي، وهي النتائج التي تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد فشله في تطوير مستوى الريال بعد نتائجه السيئة الموسم الماضي.
حوار- جمال -الغندور (7)

جمال الغندور: برىء من أزمة القمة.. واتحاد الكرة مايقدرش يبيعنى «حوار»

«بدايته مع التحكيم كانت بالصدفة، وبدأ مسيرته مع التحكيم وكان عمره 20 عاما، وأدار أكثر من 250 مباراة فى الدورى الممتاز خلال 13 موسما، وأدار بنجاح مباراة القمة عام 1996، كما أدار أكثر من 30 مباراة فى بطولة الكأس، من بينها 3 نهائيات، وأدار 4 بطولات بكأس الأمم الإفريقية أبرزها نهائى 2002 وافتتاح 1998، كما أدار 5 نهائيات لدورى أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقى 1999، ولم يكتف بذلك بل أدار مواجهات فى كأس الأمم الأوروبية»، هو المونديالى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية عقب تأجيل لقاء القمة.
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جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (6)

5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام جينراسيون

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حضور 5 آلاف مشجع للفريق في لقاء جينراسيون السنغالي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال مرتضى إنه بذل مجهودا كبيرا مع الأمن وعقد جلسة لمدة 4 ساعات كاملة مساء الإثنين لمحاولة زيادة الحضور الجماهيري ولكن المفاوضات باءت بالفشل. وأضاف: "الأمن تمسك بحضور 5 آلاف مشجع للزمالك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وهو الأمر الذي يحترمه الأبيض خاصة أنه يأتي لاعتبارات أمنية".
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مرتضى: وجودنا في قطر يعرض لاعبينا للخطف وتبادل أسرى

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)؛ لإخطارهم برفض القلعة البيضاء إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، وقال مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الخطاب تضمن الأسباب السياسية في المقام الأول، لعداء قطر وقيادتها لمصر واعتبارها دولة داعمة للإرهاب، وإعلان مقاطعتها من قبَل القيادة المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود خطوط طيران مباشرة للدوحة.
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مرتضى يهدد «كاف»: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره الترجي التونسي في قطر، قائلا، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موضحًا: «لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة». وتابع مرتضى: «لن ألعب في قطر، وأهلا بالمشكلات مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشكلات مع الزمالك».
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مرتضى منصور يهدد كهربا ويتحدث عن تأجيل القمة

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه لم يصله أي إخطار بتأجيل لقاء القمة ضد الأهلي، السبت المقبل، في الجولة الرابعة للدوري، موضحا أن فريقه جاهز لخوض المباراة. ورفض مرتضى منصور الحكم المبكر على المنتخب الوطني، بعد فوزه في مباراة بتسوانا الودية بهدف نظيف، وأعلن دعمه لمدرب الفراعنة حسام البدري المدير الفني للفراعنة. وهاجم رئيس الزمالك، شريف عبد الفضيل، مدرب 16 عاما بالأهلي ولاعب الأحمر السابق، بسبب ما وصفه بـ"الحديث غير اللائق عن القلعة البيضاء"، بعدما أكد عبد الفضيل أن انتقاله للأهلي كان ضربة للزمالك.
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