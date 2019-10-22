الأموال القطرية تهدد موقعة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

فى حالة إقرار الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة في قطر ورفض الزمالك ذلك فإن اللائحة تنص على أنه في حالة رفض الفريق الفائز بالكونفيدرالية لا يحق له الدفاع عن لقبه القاري

تحرير:أحمد سيد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

الزمالك

لا يكاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن ينهى أية أزمة إلا ويواجه أزمة جديدة تطارد القلعة البيضاء، آخرها التى فجرها مرتضى منصور، بعدما أعلن فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر، وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجى التونسى فى تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.

وكان بطل دوري أبطال إفريقيا يستضيف مواجهة السوبر على ملعبه في السنوات الأخيرة، إلا أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) قرر بشكل مفاجئ نهاية العام الماضى، أن تستضيف قطر كأس السوبر الإفريقى، وهو ما حدث بالفعل فى نسخة العام الجارى، التى انتهت بفوز الرجاء المغربى على الترجى التونسى، لكن مواجهة الأخيرين