أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

زين الدين زيدان

يعاني ريال مدريد من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني بالسقوط الأخير أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، أو في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان وتعادله في الجولة الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى وتتعقد مهمته في التأهل إلى الدور التالي، وهي النتائج التي تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد فشله في تطوير مستوى الريال بعد نتائجه السيئة الموسم الماضي.

وتحدثت التقارير عن ترشيح ثنائي مميز لخلافة زيدان، وهما جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق. وعلى ذلك علق مقربون من أليجري في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية، بأنهم لا يؤمنون بإمكانية رحيل زيدان. وقالوا: "لا نعتقد أن ريال مدريد يُفكر في إقالة

وتحدثت التقارير عن ترشيح ثنائي مميز لخلافة زيدان، وهما جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق.



وعلى ذلك علق مقربون من أليجري في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية، بأنهم لا يؤمنون بإمكانية رحيل زيدان.



وقالوا: "لا نعتقد أن ريال مدريد يُفكر في إقالة زيدان، والجميع يعرف أليجري وقدراته، وليس هناك الكثير لقوله حول الأمر".



يُذكر أن زيدان قد صرح أمس الإثنين، خلال المؤتمر الصحفي بأنه يريد الاستمرار لفترة طويلة في منصبه مع ريال مدريد، ورفض التعليق على أنباء اقتراب إقالته.



وتوج زيدان مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات وبالسوبر الإسباني مرة واحدة والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.