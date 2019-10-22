سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

تحرير:أ ش أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

سياح - أرشيفية

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.

ونوه السفير البريطاني بأن ما يقرب من نصف مليون سائح زار مصر خلال العام الماضي وهو الرقم المتوقع زيادته بعد رفع الحظر ..مشيرا إلى مواصلة العمل مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين والتي تظل على رأس أولويات الحكومة البريطانية.ومن جانبها، أعربت وزيرة السياحة عن سعادتها بالقرار البريطاني