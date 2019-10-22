الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

الرئيس السيسي يؤكد دائما في جميع المحافل الإقليمية والدولية أن قوة الدول الأفريقية من قوة مصر، مشددا على أن مصر تتعامل مع كافة الدول بكل وضوح وشرف.

تحرير:أ ش أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

بوتين والسيسي - أرشيفية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية

لافتا إلى أن روسيا تستثمر في مشروعات ضخمة في مصر من بينها المنطقة الصناعية الروسية شرق قناة السويس، وهي أول منطقة صناعية تشيدها روسيا خارج أراضيها.وأوضح أن المباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين ستركز على الاستثمارات الروسية في مجال البنية التحتية الإفريقية علاوة على رؤية مصر تجاه قضايا التنمية الإفريقية