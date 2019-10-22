10 مليون رسالة محمول للتوعية ببرنامج «الأسر البديلة»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وفيكتوري لينك

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فيكتورى لينك وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة، ووقعت الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي وعن الطرف الثاني إنجى الصبان المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك، وأكدت والي أن الهدف من توقيع البروتوكول رفع وعى المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، و هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث أن الأسرة هى البيئة الأمثل لتنشئة الطفل.

وأضافت والى أن الوزارة شكلت عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة والتى يرأسها قاضى من مجلس الدولة وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدنى، وقد نجحت في إلحاق 11 ألف و500 طفل في أسر بديلة خلال السنوات الماضية.وصرحت والى أن الطرفان