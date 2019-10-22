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البورصة تُنهي جلسات اليوم على آداء متباين للمؤشرات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها عمليات شراء من المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين، مع استمرار الحركة العرضية لمؤشرات السوق ترقبًا لأية أنباء جديدة تقود السوق نحو مزيد من التعافي والصعود في الأسابيع المتبقية من العام. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 714.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، تركز أقل من ثلثيها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.
وحقق مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) مكاسب طفيفة بلغت 0.16% ليغلق عند مستوى 14201.31 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.17% لينهي التعاملات عند مستوى 535.2 نقطة، وامتدت موجة التراجع الطفيفة لمؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 0.22% من قيمته لينهي التعاملات
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السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

هل يشهد لقاء السيسي وبوتين إعلان عودة الطيران الروسي لمصر؟

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن تقارير مؤكدة تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين استنئاف الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ خلال اليومين المقبلين، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسى لروسيا لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس فلاديمير بوتين. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت منذ قليل رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية البريطانية من وإلى شرم الشيخ بعد أربع سنوات. وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطانى السبق ديفيد كاميرون كان ينوى رفع القيود التى فرضت بعد سقوط طائرة روسية فى شرم الشيخ، وذلك فى سبتمبر 2016، إلا أنه استقال قبل هذا الموعد.
هشام-توفيق-وزير-قطاع-الاعمال

«وزير قطاع الأعمال» يستعرض خطة تطوير شركات الحكومة

استعرض وزير قطاع الأعمال العام في اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ملامح خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب إصلاحات إدارية وتنظيمية وتشريعية منها تقييم رؤساء الشركات التابعة ومشروع للتحول الرقمي بتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة على مدار عام ونصف. وأشار «توفيق» إلى خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة.
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فيكتورى لينك

10 مليون رسالة محمول للتوعية ببرنامج «الأسر البديلة»

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فيكتورى لينك وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة، ووقعت الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي وعن الطرف الثاني إنجى الصبان المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك، وأكدت والي أن الهدف من توقيع البروتوكول رفع وعى المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، و هذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث أن الأسرة هى البيئة الأمثل لتنشئة الطفل.
الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل672 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1487 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بورصة (2)

1.5 مليار جنيه خسائر البورصة بالأسبوع الماضي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في الأداء، وخسر رأس لمال السوقي للأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند 717.9 مليار جنيه مقابل 719.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.2%. وأغلق مؤشر"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة متراجعا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14205.86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر"إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 534.71 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1414.96 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تعافت مؤشرات البورصة بقوة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بالإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، التي صدرت على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليًا بواشنطن. وتشهد البورصة عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، منها القطاع المصرفي والعقاري والصحة والصناعة، ما شجع المستثمرين الأفراد المحليين على الشراء بقوة خاصة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
بورصة (1)

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات

استهلت البورصة المصرية أولى جلسات تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 721.290 مليار جنيه. وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14292 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 17261 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 5343 نقطة.
البورصه

البورصة تربح 20 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسات الأسبوع اليوم، الأحد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.396 مليار جنيه في مستهل التعاملات الصباحية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقاط، كما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة.
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