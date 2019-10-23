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الأرز البسمتي ليس للكبسة فقط.. مفيد لمرضى السكري

الأرز البني هو أحد الأطعمة التي أثبتت فاعليتها في التحكم في الوزن، وذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة؛ لذا يجب تناوله كجزء رئيسي من كل وجبة
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
فوائد الأرز البسمتي
فوائد الأرز البسمتي
يعد الأرز الأسمر أو البسمتي من الأطباق الرئيسية في جميع البيوت العربية، كما أن بعض الدول الأوروبية تعتمد عليه بشكل كبير؛ وذلك لشهرته الكبيرة في فقدان الوزن، وبجانب ذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافةً إلى معدلات عالية من الألياف الغذائية، فضلا عن أنه يعمل على التقليل من السمنة، التي تنتج عنها أمراض عديدة، كما أنه يقلل من التوتر لدى النساء اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن؛ لذا يجب أن يكون جزءا أساسيا من كل وجبة، نقلًا عن "organic facts".
يحتوي الأرز البني على العديد من المكونات الصحية، التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، كما أن الفوائد تشتمل على جميع أجزاء الجسم المهمة، بما في ذلك القلب والهضم والدماغ والعظام والعضلات والكوليسترول وضغط الدم، وترجع الفوائد الصحية إلى المحتوى الغذائي العالي في الأرز البني، وقد أثبت فاعليته في العديد من الحالات
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الزنك معدن صديق للقلب.. تعرف على فوائده

توجد العديد من المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم؛ فعلى سبيل المثال الكالسيوم يقوم بدور فعال في بناء صحي للعضلات، كما أن الحديد يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، من أجل تحسين وظيفة العضلات، وزيادة مرونتها، بجانب القضاء على التعب والإرهاق المزمن. ومن أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم، ولكن لا نتحدث عنه كثيرًا "الزنك"، فهو يقوم بدور مهم في تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في مكافحة السرطان، وله دور كبير في فقدان الوزن بشكل سريع. وذلك نقلًا عن "style craze".
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الزنجبيل مفيد.. لكن له الكثير من الآثار الجانبية

تعد الأعشاب الطبيعية بمنزلة علاجات منزلية يجب دائمًا تناولها عند الإصابة بنزلات البرد المصاحبة للكحة والسعال، كما توجد بعض الأنواع المتخصصة في علاج التهاب المفاصل، من بينها الزنجبيل، فله شهرة كبيرة في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، وعلاج التهابات المعدة، ومعالجة القيء والغثيان. ولكن أثبتت بعض الدراسات أن له آثارا سلبية؛ مثل الإسهال، كما أنه غير آمن بالنسبة للحوامل؛ لذا تجنب الإفراط في تناوله، نقلًا عن "times of india".
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الحوامل المصابات بالسمنة لا يحتجن إلى سعرات إضافية

هناك الكثير من الأمراض التي تصيب النساء مرتبطة بالحمل كالسكري وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، ومع ذلك ، توصي الإرشادات الحالية جميع النساء الحوامل بزيادة السعرات الحرارية من 340 إلى 450 سعرة حرارية في اليوم خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، بغض النظر عن الوزن خلال تلك الفترة. وفي دراسة حديثة كشف عنها الباحثون مؤخرا، أوضحت أنه بعد تقييم تناول السعرات الحرارية، ونفقات الطاقة، وزيادة الوزن في 54 امرأة حامل يعانين من السمنة أثناء الحمل يسلط الضوء على الطرق التي قد تحتاج إلى تغيير.
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الروشتة الصحية لفقدان الوزن.. تجنب السكريات والدهون

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة، مثل نظام الكيتو ونظام البحر المتوسط، إضافة إلى النظام الغذائي "باليو"، وغيرها من الأنظمة الغذائية الشائعة، وجميعها تعد فعالة بشكل كبير من أجل فقدان الوزن، الأمر كله يتعلق بطبيعة الجسم، وقدرته على امتصاص العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها، ولكن عند النظر في كل هذه الأنظمة، نجد أن هناك بعض الأشياء الشائعة التي توجد في معظم الأنظمة الغذائية، مثل تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات، وتناول كميات كافية من المياه. وذلك نقلًا عن "times of india".
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ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحمي من مرض السكري 2

ينصح دائمًا بممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، من أجل فقدان سريع للوزن، مع حرق السعرات الحرارية، وليس ذلك فقط، حيث تمدك الرياضة في الصباح بمعدلات عالية من الطاقة، تساعدك على إنجاز أعمالك اليومية بنشاط، وآخر ما جاءت به الدراسات أن التمرينات الرياضية على معدة فارغة قبل وجبة الإفطار تساعد في مكافحة مرض السكري من النوع الثاني، لأنها تجعل الجسم أكثر كفاءة في استخدام الأنسولين، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
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دراسة: السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون في الرئتين

عند الإفراط في تناول الطعام، تكون النتيجة الوصول إلى مرحلة السمنة، وبالتالي تتضاعف المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ضيق التنفس وعدم القدرة على الحركة ومشكلات المفاصل ما هي إلا نتاج لهذه الحالة المرضية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الدهون تتراكم أيضًا في الرئتين، ما يؤدي إلى مشكلات متعددة في الجهاز الهضمي، مثل الربو؛ ولهذا السبب يجب اتباع نظام غذائي صحي، حتى لا يفسد الجسم كله. وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "daily mail".
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تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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