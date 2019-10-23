الأرز البسمتي ليس للكبسة فقط.. مفيد لمرضى السكري

الأرز البني هو أحد الأطعمة التي أثبتت فاعليتها في التحكم في الوزن، وذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة؛ لذا يجب تناوله كجزء رئيسي من كل وجبة
يعد الأرز الأسمر أو البسمتي من الأطباق الرئيسية في جميع البيوت العربية، كما أن بعض الدول الأوروبية تعتمد عليه بشكل كبير؛ وذلك لشهرته الكبيرة في فقدان الوزن، وبجانب ذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافةً إلى معدلات عالية من الألياف الغذائية، فضلا عن أنه يعمل على التقليل من السمنة، التي تنتج عنها أمراض عديدة، كما أنه يقلل من التوتر لدى النساء اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن؛ لذا يجب أن يكون جزءا أساسيا من كل وجبة، نقلًا عن "organic facts".
يحتوي الأرز البني على العديد من المكونات الصحية، التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، كما أن الفوائد تشتمل على جميع أجزاء الجسم المهمة، بما في ذلك القلب والهضم والدماغ والعظام والعضلات والكوليسترول وضغط الدم، وترجع الفوائد الصحية إلى المحتوى الغذائي العالي في الأرز البني، وقد أثبت فاعليته في العديد من الحالات
يحتوي الأرز البني على العديد من المكونات الصحية، التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، كما أن الفوائد تشتمل على جميع أجزاء الجسم المهمة، بما في ذلك القلب والهضم والدماغ والعظام والعضلات والكوليسترول وضغط الدم، وترجع الفوائد الصحية إلى المحتوى الغذائي العالي في الأرز البني، وقد أثبت فاعليته في العديد من الحالات الطبية؛ مثل السرطان والسمنة ومرض السكري والأرق، كما يُعتقد أن الأرز البني يتمتع أيضًا بصفات مضادة للشيخوخة، لأنه يحتوي على حمض الفيرليك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من شيخوخة الجلد، كما أنه غني بالفولات، وهو عنصر غذائي أساسي فى أثناء الحمل للنمو الصحي للجنين.
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تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية الأوروبية إلى أن الأرز البني أفضل من الأرز الأبيض عندما يتعلق الأمر بالقيمة الغذائية، وبالنسبة للعناصر الغذائية، يحتوي على المنجنيز والحديد والزنك والفوسفور والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، يشتمل على مجموعة فيتامين B المركبة، وحمض الفوليك وفيتامين E، والبروتين، ويحتوي على كمية جيدة من الألياف، وبجانب هذا، يعد غنيا بمجموعة من الأحماض الدهنية الحيوية.
إذن، إدراج الأرز البني في النظام الغذائي يوفر لك العديد من الفوائد الصحية الهائلة، وفى ما يلي بعضها:
1- السيطرة على مرض السكري
يمكن أن يكون الأرز البني مفيدًا لمرضى السكرى والأفراد الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم، فلديه مؤشر منخفض من السكر، ما يساعد على الحد من ارتفاع الأنسولين، ويساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.
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2- يوفر مضادات الأكسدة
الأرز البني يحتوي على مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد في الحماية من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، كما أن أحد مضادات الأكسدة المهمة التي يحتوي عليها هو إنزيم يسمى سوبر أكسيد ديسميوتاز، الذي يحمي الخلايا من تلف الأكسدة فى أثناء إنتاج الطاقة، وتوصلت دراسة بحثية نُشرت في المجلة الماليزية للعلوم الطبية إلى أن الأرز البني يساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة؛ مثل أمراض القلب التاجية.
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3- يقلل أو يخفف السمنة
الأرز البني هو أحد الأطعمة التي أثبتت فاعليتها في التحكم في الوزن، وذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة، كما كشفت دراسة أن الحبوب الكاملة مثل الأرز البني لها آثار إيجابية فى الجسم في ما يتعلق بانخفاض مؤشر كتلة الجسم والدهون، كما أنها تعزز نشاط الجلوتاثيون بيروكسيديز، وهو إنزيم مضاد للأكسدة مرتبط برفع مستويات الكوليسترول (الجيد) عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.
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4- يعزز صحة الجهاز الهضمي
الأرز البني هو عنصر أساسي مفيد يمكن إضافته بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين الجهاز الهضمي، حيث تساعد الألياف الموجودة في الأرز البني على تنظيم حركات الأمعاء، وتزيد من معدلات الشبع.