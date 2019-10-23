الأرز البسمتي ليس للكبسة فقط.. مفيد لمرضى السكري

الأرز البني هو أحد الأطعمة التي أثبتت فاعليتها في التحكم في الوزن، وذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة؛ لذا يجب تناوله كجزء رئيسي من كل وجبة

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

فوائد الأرز البسمتي

يعد الأرز الأسمر أو البسمتي من الأطباق الرئيسية في جميع البيوت العربية، كما أن بعض الدول الأوروبية تعتمد عليه بشكل كبير؛ وذلك لشهرته الكبيرة في فقدان الوزن، وبجانب ذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافةً إلى معدلات عالية من الألياف الغذائية، فضلا عن أنه يعمل على التقليل من السمنة، التي تنتج عنها أمراض عديدة، كما أنه يقلل من التوتر لدى النساء اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن؛ لذا يجب أن يكون جزءا أساسيا من كل وجبة، نقلًا عن "organic facts".

يحتوي الأرز البني على العديد من المكونات الصحية، التي يحتاج إليها الجسم باستمرار، كما أن الفوائد تشتمل على جميع أجزاء الجسم المهمة، بما في ذلك القلب والهضم والدماغ والعظام والعضلات والكوليسترول وضغط الدم، وترجع الفوائد الصحية إلى المحتوى الغذائي العالي في الأرز البني، وقد أثبت فاعليته في العديد من الحالات