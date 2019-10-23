الروشتة الصحية لفقدان الوزن.. تجنب السكريات والدهون

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

فقدان الوزن

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة، مثل نظام الكيتو ونظام البحر المتوسط، إضافة إلى النظام الغذائي "باليو"، وغيرها من الأنظمة الغذائية الشائعة، وجميعها تعد فعالة بشكل كبير من أجل فقدان الوزن، الأمر كله يتعلق بطبيعة الجسم، وقدرته على امتصاص العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها، ولكن عند النظر في كل هذه الأنظمة، نجد أن هناك بعض الأشياء الشائعة التي توجد في معظم الأنظمة الغذائية، مثل تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات، وتناول كميات كافية من المياه. وذلك نقلًا عن "times of india".

حتى لا تشعر بالحيرة عند البحث عن الطرق الشائعة للتخسيس، توجد بعض الأشياء الأساسية التي ستجدها في جميع الأنظمة الغذائية الشائعة، هي بمنزلة روشتة شائعة للتخلص من الوزن الزائد: 1-تناول الخضراوات: من أهم الأشياء التي يجب الالتزام بها، تناول كميات كافية من الخضراوات الورقية، لأنها تحتوي على معدلات عالية