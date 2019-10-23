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الروشتة الصحية لفقدان الوزن.. تجنب السكريات والدهون

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
فقدان الوزن
فقدان الوزن
توجد العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة، مثل نظام الكيتو ونظام البحر المتوسط، إضافة إلى النظام الغذائي "باليو"، وغيرها من الأنظمة الغذائية الشائعة، وجميعها تعد فعالة بشكل كبير من أجل فقدان الوزن، الأمر كله يتعلق بطبيعة الجسم، وقدرته على امتصاص العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها، ولكن عند النظر في كل هذه الأنظمة، نجد أن هناك بعض الأشياء الشائعة التي توجد في معظم الأنظمة الغذائية، مثل تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات، وتناول كميات كافية من المياه. وذلك نقلًا عن "times of india".
حتى لا تشعر بالحيرة عند البحث عن الطرق الشائعة للتخسيس، توجد بعض الأشياء الأساسية التي ستجدها في جميع الأنظمة الغذائية الشائعة، هي بمنزلة روشتة شائعة للتخلص من الوزن الزائد: 1-تناول الخضراوات: من أهم الأشياء التي يجب الالتزام بها، تناول كميات كافية من الخضراوات الورقية، لأنها تحتوي على معدلات عالية
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زيت-جوز-الهند

لحرق السعرات الحرارية.. أضف زيت جوز الهند إلى قهوتك

تناول القهوة صباحا مزاج، خاصة إذا كنت عاشقا لها وتحب شرب أكثر من 3 أكواب يوميا، وهناك أنواع مختلفة من القهوة، سادة ومحوج وعربي، كما أن النسكافيه له مذاقات مختلفة كالسادة وبالبندق، بالإضافة إلى المضاف إليه الكريمة، وإذا كنت تريد تجربة القهوة المضاف إليها كريمة، وتعتقد أنها مكلفة مثل التي تباع في المطاعم المختلفة، فلا تقلق يمكنك تحضير كريمة القهوة من زيت جوز الهند، فأنت تحتاج إلى 3/4 كوب زيت جوز الهند، مع نصف كوب من العسل الخام، بالإضافة إلى القليل من القرفة.
كيتو-دايت

لمتبعي نظام الكيتو.. 4 أخطاء يجب تجنبها

فقدان الوزن لا يتعلق فقط بممارسة التمرينات الرياضية، بل أيضًا بالنظم الغذائية المهمة، التي تساعد في حرق الدهون، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للجسم، ومن أكثر أنظمة الدايت المتبعة "نظام الكيتو"، الذي يعتمد على استهلاك معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، ولكن توجد بعض الأخطاء التي يرتكبها متبعو هذه الحمية، على سبيل المثال؛ عدم تناول كميات كافية من المياه، والإفراط في تناول منتجات الألبان، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن دون إدراك ذلك. وذلك نقلًا عن "times of india".
التخلص-من-دهون-الوجه

توقف عن تناول الملح للحصول على خدود نحيفة

الدهون المتراكمة في الجسم من الأشياء المزعجة، حيث تجعل مظهرنا غير لائق، ولا نستطيع ارتداء الملابس التي نرغب فيها؛ على سبيل المثال، دهون البطن تمنعك عن ارتداء الملابس المجسمة، ودهون الفخذين والأرداف تجعلكِ لا تملكين القدرة على ارتداء فساتين قصيرة. هل تعلم أن دهون الوجه مزعجة أيضًا؟! قد تجعلك تبدو في سن أكبر من سنك الحقيقية؛ لذا توجد بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك اتباعها في البيت، للتخلص من الخدود الكبيرة، أو دهون الوجه. وذلك نقلا عن "medical news today".
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