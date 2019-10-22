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رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
رئيس وزراء اثيوبيا
رئيس وزراء اثيوبيا
قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وأضاف آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان ""البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد" وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا إن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية"، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وأضاف "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين، إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل، لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وشدد آبي أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز".

 

الكويت.

السفارة المصرية: سلمنا الكويت ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الكويتية، نتائج التحقيق فيما تردد عن الاعتداء على مواطن كويتي بمقر القنصلية المصرية، وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة. وأكدت السفارة المصرية - في بيان رسمي - التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها، منوهة إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء، للوقوف على ملابساتها، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
السيسى-وبوتين (3)

الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
وفد-سياحي-من 7 دول-يزور-المناطق-الأثرية-بالمنيا (3)

سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
إزالة عشوائيات والمناطق الخطرة المجاورة للسكة الحديد بكفر الشيخ (1)

تطوير 10 مناطق عشوائية في المنيا بـ120 مليون جنيه

أنهت الجهات التنفيذية في محافظة المنيا، كافة الإجراءات الخاصة بخطة تطوير المناطق غير المخططة وعددهم 10 مناطق تضم (ميخائيل توما، وكامل عوض، ودماريس، والإخصاص، وعزبة شاهين، وطه السبع، وكفر المنصورة، وعزبة الإخصاص، وماقوسة، وصادق قليني)، إذ سيُجرى تطويرها بتكلفة تقدر بحوالي 120 مليون جنيه، مقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق الغير آمنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.
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سد النهضة

شكري: قضية سد النهضة يمكن حلها بشكل علمي

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية، وذلك حسبما جاء في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.
مصطفى الفقي

الفقي: تهنئة السيسي لرئيس إثيوبيا تساهم في حل قضية «سد النهضة»

أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة نول للسلام، يساهم في حل قضية سد النهضة الإثيوبي. مضيفا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن قضية «سد النهضة»، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بنائه.
السيسي- وأبي- أحمد (1)

تجاوز معوقات سد النهضة.. تفاصيل مكالمة السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكدا خلاله أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام، ومن جانبه، كرر الرئيس السيسي تهنئته لآبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال حول التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
السيسي-والبشير وآبي-أحمد (2)

أول تعليق من السيسي على فوز رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام. متمنيا استمرار الجهود البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة. وقال الرئيس السيسى فى كلمة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.. فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".
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