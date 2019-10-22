رياضة

الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يخوض مباراة فريق الجونة بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز قبل مواجهة فريقه أمام نادي الزمالك وهي المباراة التي رفضت الجهات الأمنية إقامتها السبت الماضي لأسباب أمنية. وكان نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم،
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أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني بالسقوط الأخير أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، أو في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان وتعادله في الجولة الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى وتتعقد مهمته في التأهل إلى الدور التالي، وهي النتائج التي تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد فشله في تطوير مستوى الريال بعد نتائجه السيئة الموسم الماضي.
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الأموال القطرية تهدد موقعة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

لا يكاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن ينهى أية أزمة إلا ويواجه أزمة جديدة تطارد القلعة البيضاء، آخرها التى فجرها مرتضى منصور، بعدما أعلن فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر، وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجى التونسى فى تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.
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جمال الغندور: برىء من أزمة القمة.. واتحاد الكرة مايقدرش يبيعنى «حوار»

«بدايته مع التحكيم كانت بالصدفة، وبدأ مسيرته مع التحكيم وكان عمره 20 عاما، وأدار أكثر من 250 مباراة فى الدورى الممتاز خلال 13 موسما، وأدار بنجاح مباراة القمة عام 1996، كما أدار أكثر من 30 مباراة فى بطولة الكأس، من بينها 3 نهائيات، وأدار 4 بطولات بكأس الأمم الإفريقية أبرزها نهائى 2002 وافتتاح 1998، كما أدار 5 نهائيات لدورى أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقى 1999، ولم يكتف بذلك بل أدار مواجهات فى كأس الأمم الأوروبية»، هو المونديالى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، الذى أثير الجدل حوله خلال الفترة الماضية عقب تأجيل لقاء القمة.
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استقالة فضل والزناتي حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة

علمت «التحرير»، أن محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، قرروا تقديم استقالتهم حال تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الجونة، حيث يرفض الثلاثي تأجيل المباراة متمسكين باستمرار الجدول، وفقًا لما هو معمول به، خاصة أن تأجيل القمة لم يكن لاتحاد الكرة يد فيه، ويسود اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والجونة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
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اتحاد الكرة يرسل خطابا رسميا للأهلي بشأن مباراة الجونة

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا اليوم الأحد، لمسؤولي الأهلي يخطرهم فيه بإقامة مباراة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز في موعدها كما هو محدد في الجدول الذي تم الإعلان عنه لاحقا ولا توجد أي نية لدى الجبلاية لتأجيل المباراة. وأشار اتحاد الكرة في خطابه للأهلي إلى أنه لا يوجد أي أسباب لتأجيل المباراة، وأنهم يرفضون الرد على البيان الذي وصل للجبلاية بشأن رفض مسؤولي الأحمر خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى لأسباب تعود للجهات الأمنية، وأنهم ليسوا بمسؤولين عن التأجيل.
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الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
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اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، التي بدأت بمواجهة الزمالك بنظيره المقاولون العرب مساء أمس، بعد أن تم تأجيل مواجهته مع الأهلي في الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية بتعليمات من الجهات الأمنية، إذ شهد الإعلان أيضا عن حكام مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالرغم من إعلان مسؤولي الأحمر في بيان رسمي رفضهم خوض مباريات في مسابقة الدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.. وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة لسعيد حمزة، ويوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.
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