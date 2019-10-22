الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

اتحاد الكرة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يخوض مباراة فريق الجونة بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز قبل مواجهة فريقه أمام نادي الزمالك وهي المباراة التي رفضت الجهات الأمنية إقامتها السبت الماضي لأسباب أمنية. وكان نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم،