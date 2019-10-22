صلاح يعود لقائمة ليفربول من بوابة دورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز لمواجهة جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصرى، وعلى جانب الغيابات، شهدت القائمة غياب ألكسندر أرنولد وماتيب، بسبب الإصابة. وجاءت قائمة أبناء كلوب على النحو التالي: أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريجي، وكيليهير.

وكان محمد صلاح غاب عن مباراة ليفربول الماضية والتى خاضها أمام مانشستر يونايت (ديربي شمال إنجلترا) والتى جاءت ضمن الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وغاب الدولى المصرى، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في أنكل القدم التي تلقاها في لقاء ليستر سيتي الأخير، ولم يسافر إلى