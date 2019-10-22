إنبي يواصل السقوط في الدوري ويخسر من أسوان

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

اسوان

حقق فريق أسوان فوزا غاليا على نظيره إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز اللاعب عبدالرحمن خالد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 ليقود فريقه نحو تحقيق أول فوز هذا الموسم والوصول للنقطة الرابعة، حيث خاض 5 مباريات خسر ثلاثا وتعادل في مباراة وفاز بمباراة ليحتل بذلك المركز الرابع عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد إنبي عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير في الجدول.

المباراة شهدت سيطرة من أصحاب الأرض على الملعب وهو ما أسفر عن هدف في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب عبدالرحمن خالد، بعد الهدف حاول لاعبو إنبي العودة للمباراة إلا أنهم فشلوا في ذلك واستمر استحواذ أسوان على الكرة لينتهي اللقاء بفوز أبناء الصعيد بهدف دون رد، بينما استمر تراجع أداء ونتائج إنبي حيث خاض الفريق