65.95 % نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الكندية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

الشرطة الكندية

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة في كندا العام الجاري 65.95% من الناخبين المسجلين، حيث انخفضت عن النسبة التي تم تسجيلها في انتخابات عام 2015 السابقة، عندما وصل رئيس الوزراء جاستن ترودو، لأول مرة إلى سدة الحكم. وذكرت هيئة الانتخابات الكندية اليوم الثلاثاء، أنه من أصل 27.1 مليون كندي مسجل للتصويت في انتخابات يوم أمس الاثنين، أدلى 17.9 مليون ناخب بصوته، مضيفة أن هذا العدد لا يشمل الناخبين الذين سجلوا أسماءهم يوم الانتخابات، ومن بين هؤلاء كان هناك 55515 مغتربا كنديا.