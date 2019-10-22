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65.95 % نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الكندية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة في كندا العام الجاري 65.95% من الناخبين المسجلين، حيث انخفضت عن النسبة التي تم تسجيلها في انتخابات عام 2015 السابقة، عندما وصل رئيس الوزراء جاستن ترودو، لأول مرة إلى سدة الحكم. وذكرت هيئة الانتخابات الكندية اليوم الثلاثاء، أنه من أصل 27.1 مليون كندي مسجل للتصويت في انتخابات يوم أمس الاثنين، أدلى 17.9 مليون ناخب بصوته، مضيفة أن هذا العدد لا يشمل الناخبين الذين سجلوا أسماءهم يوم الانتخابات، ومن بين هؤلاء كان هناك 55515 مغتربا كنديا.

وألغى الليبراليون حكما وضعته حكومة ستيفن هاربر السابقة لحزب المحافظين، والتي منعت الكنديين الذين ابتعدوا عن البلاد أكثر من خمس سنوات من التصويت.

يذكر أنه في انتخابات عام 2015، التي فاز فيها ترودو بالأغلبية، أدلى 68.5 في المائة من الناخبين بأصواتهم.

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جستن ترودو يفوز بولاية ثانية كرئيس لحكومة أقلية كندية

حافظ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، على منصبه على رأس الحكومة الكندية بعد أن فاز حزبه الليبرالي بالانتخابات العامة التشريعية متفوقا على حزب المحافظين المعارض. ورغم فوزه بالانتخابات، إلا أن ترودو لن يتمكن من تشكيل حكومة الأغلبية بعد أن فشل حزبه في الفوز بـ170 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة منفردة، وحصل على 156 مقعدا، وفقا لآخر الإحصائيات غير النهائية، ما يعني تشكيل حكومة أقلية ستعتمد على الأغلب على دعم حزب الديمقراطيين الجدد، الذي حصل على 24 مقعدا، ليمتلك هذا التحالف المحتمل 180 مقعدا في مجلس العموم المكون من 338 مقعدا.
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انتخابات- تونس (2)

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