شفاطات وفرق طوارئ.. القاهرة تستعد لموسم الأمطار

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

أمطار - أرشيفية

وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم؛ لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء. وقال عبد العال خلال جولته: "إن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، وذلك من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ".

وأضاف: "أنه يتم تنفيذ خطة محكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية والمنازل ومطالع الكباري، والأنفاق والمناطق الساخنة المرصودة مسبقًا وتدعيمها بفرق إنقاذ".وأوضح أنه تم توفير شفاطات بالأحياء لإزالة أية تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لا يؤثر