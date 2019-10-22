رياضة

مران الأهلي.. تألق فتحي وعقاب غريب من فايلر

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
تدريبات الأهلى
تدريبات الأهلى
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينيكل مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وخصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فقرة ترفيهية للاعبين، وشملت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين، حيث شهدت تناقل الكرة باليد مع إنهائها داخل الشباك، في محاولة لتلاشي الضغوط بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج البدني الذي وضعه توماس بينكلي مخطط الأحمال خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة.
وغاب حسام عاشور، عن مران الفريق، بعدما تعرض للإصابة أول أمس، وواصل الثلاثي المصاب مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد التأهيل، حيث يعاني مروان من إصابة في الوجه ومتولي من مزق في العضلة الخلفية ونيدفيد من إصابة في الركبة. وخصص فايلر، فقرة للكرات العرضية، كما خصص فقرة خاصة للتسديد على المرمى وقام السويسري
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الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال السعودي يتأهل لنهائى أبطال آسيا عى حساب السد

نجح فريق الهلال السعودى في التأهل لنهائى دورى أبطال آسيا، على حساب السد القطرى رغم الخسارة اليوم الاربعاء، أمام الفريق القطرى بنتيجة 2- 4 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال، لتصبح نتيجة المبارتين 6- 5 لصالح الهلال السعودى. وكان الهلال قد فاز على نظيره فريق السد بأربعة أهداف لهدف على ملعب جاسم بين حمد ملعب السد، فى مباراة الذهاب، ومن المقرر أن يلتقي الفريق السعودى مع الفائز من جوانجو إفرجراند الصيني وأوراوا رد دايموندز اليابانى.
الزمالك - المقاصة

في مباراة مثيرة.. المقاصة يخطف نقطة من وادي دجلة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، دجلة تقدم عن طريق مروان حمدي، وأضاف رجب عمران الهدف الثاني، وقلص صلاح عاشور الفارق للفريق الفيومي، وأدرك إيدو موسيس هدف التعادل، ليرفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، في المقابل رفع دجلة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
ماوريسيو-ساري- (2)

يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.
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لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
مران الأهلي - محمد هاني - أحمد الشيخ

مران الأهلي.. إصابة عاشور وتدريبات خاصة للمدافعين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بمقر النادي الجزيرة في إطار الاستعداد للمرحلة المُقبلة، حيث اشتمل المران، على جانب بدني تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين. وخصص رينيه فايلر، المدير الفني فقرة في مران الفريق للتدريب على الجانب الخططي وخاصة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.
الاهلي-الجونة (4)

اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، التي بدأت بمواجهة الزمالك بنظيره المقاولون العرب مساء أمس، بعد أن تم تأجيل مواجهته مع الأهلي في الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية بتعليمات من الجهات الأمنية، إذ شهد الإعلان أيضا عن حكام مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالرغم من إعلان مسؤولي الأحمر في بيان رسمي رفضهم خوض مباريات في مسابقة الدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.. وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة لسعيد حمزة، ويوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.
مران الأهلي (3)

مران الأهلي.. تألق ديانج وتدريبات شاقة من فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، اليوم السبت، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، بعدها قام رينيه فايلر بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزء دخل في تدريبات بدنية بالكرة لرفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.
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