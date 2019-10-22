مران الأهلي.. تألق فتحي وعقاب غريب من فايلر

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

تدريبات الأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينيكل مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وخصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فقرة ترفيهية للاعبين، وشملت الفقرة مشاركة جميع اللاعبين، حيث شهدت تناقل الكرة باليد مع إنهائها داخل الشباك، في محاولة لتلاشي الضغوط بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج البدني الذي وضعه توماس بينكلي مخطط الأحمال خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة.

وغاب حسام عاشور، عن مران الفريق، بعدما تعرض للإصابة أول أمس، وواصل الثلاثي المصاب مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد التأهيل، حيث يعاني مروان من إصابة في الوجه ومتولي من مزق في العضلة الخلفية ونيدفيد من إصابة في الركبة. وخصص فايلر، فقرة للكرات العرضية، كما خصص فقرة خاصة للتسديد على المرمى وقام السويسري