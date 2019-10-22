عضو بـ«السيادة السوداني»: سنتعامل مع أي تخريب داخل الجامعات

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

أحداث السودان

أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية داخل الجامعات. جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تجربة الديمقراطية في السودان.. الدروس والعبر"، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، بالتعاون مع دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وقال تاور إن "النفسية السودانية ديمقراطية منفتحة ولديها استعداد لقبول الكل وتحترم الآخرين"، مضيفاً أن الديمقراطية خلال الثلاثة عقود الماضية أفرزت ظاهرة العنف الطلابي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بدراسة تلك الظاهرة، لأن هناك من يفتعل تلك الممارسة بشكل ممنهج، لاستهداف الممارسة السياسية لدى أهم قطاع في المجتمع. وأوضح أن العنف الطلابي ليس عرفا طلابيا، وأن الجامعات تعتبر أهم مسرح لتشكيل الشخصية، فهي مجال مهم للصقل والإعداد للكوادر التي نحتاجها في مفاصل الحياة عامة. وقال إن