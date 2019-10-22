رئيس مكافحة المنشطات يكشف فضائح الترامادول في الكرة

الرياضي المصري لديه قناعة تامة أنه إذا لم يحصل على مكمل غذائي لن ينجح في اللعبة، حتى المدربين أيضا لديهم نفس القناعة، ما عدا لعبة كرة القدم

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

تتحطم الأحلام وطموحات الرياضيين، على صخرة المنشطات اللعينة، تحت مسمى المكملات الغذائية، والأدوية المحظورة.. أبطال رفعوا ميداليات ذهبية، وبين يوم ليلة، يجدون أنفسهم خارج منافسات اللعبة، التي ينتمون إليها، ولا يعلمون ما الجرم الذي ارتكبوه؟ لا يعلمون أن المادة التي يتناولونها سعيًا لتحسين أدائهم خلال المشاركة في البطولات، هي التي تسببت في ذلك. دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، استقبلنا داخل مكتبه بمقر المنظمة، للحديث عن فضائح المنشطات في الرياضة المصرية.

رفع الأثقال بداية الحديث كانت عن الأزمة التي حدثت مؤخرًا بإيقاف اتحاد رفع الأثقال، بعد فضيحة المنشطات، التي ظهرت في بطولة المغرب، باكتشاف عينات مصرية إيجابية، قائلا: "رفع الأثقال من الاتحادات التي تحصل على ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في البطولات، وكان لدينا أمل في الحصول على ميدالية في دورة الألعاب

رفع الأثقال

بداية الحديث كانت عن الأزمة التي حدثت مؤخرًا بإيقاف اتحاد رفع الأثقال، بعد فضيحة المنشطات، التي ظهرت في بطولة المغرب، باكتشاف عينات مصرية إيجابية، قائلا: "رفع الأثقال من الاتحادات التي تحصل على ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في البطولات، وكان لدينا أمل في الحصول على ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2020، هذا الاتحاد من أكثر الاتحادات، التي يتم فيها أخذ عينات من اللاعبين، حفاظًا عليهم، وصلت إلينا معلومة من الاتحاد، أنه سيقيم معسكرا في شهر نوفمبر من 2016 بمحافظة الفيوم، بمشاركة 37 رباع".



" قمنا -باعتبارنا المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات- بالذهاب إلى المعسكر، وحصلنا على سبع وثلاثين عينة من اللاعبين المتواجدين، وأرسلنا هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ببرشلونة، وجاءت نتيجة التحليل بوجود خمس وثلاثين عينة سلبية، وعينتين إيجابيتين".



"بعد مرور أسبوع أو عشرة أيام، أقيمت البطولة الإفريقية فى مصر، وقام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسحب عينات من اثني عشر لاعبًا، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بمدينة كولون الألمانية، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من اثنتى عشرة عينة، وتم معاقبتهم بالإيقاف المؤقت، لحين اجتماع لجنة العقوبات بالاتحاد الدولي، التي أصدرت قرارا بإيقاف اللاعبين لمدة 4 سنوات، ولم تذكر أي غرامة أو إيقاف على الاتحاد المصري للعبة".



"من المفترض أن يتم إيقاف لاعبين، وتوقيع غرامة مالية على الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وفي حالة دفع الغرامة التي تُقدر بنحو 250 ألف دولار، يتم إيقافه عن المشاركة في البطولات، لكن نظرًا لتوتر العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بسبب استشراء ظاهرة تناول المنشطات، وتهديد اللجنة الأولمبية برئاسة توماس باخ، للاتحاد الدولى، بحرمانه من الاشتراك فى بطولاتها وأحداثها الرياضية، قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتشكيل لجنة فى غضون عام 2018، أطلق عليها اللجنة المستقلة (لإيقاف الاتحادات)، وقررت اللجنة إدانة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة في أنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ووقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة فى البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى، وتغريم الاتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف دولار كغرامة مالية، وده غير قانوني، لأنه حدث بعد 21 يوم من تاريخ الإعلان عن العقوبات الأولى.





"بعد تطبيق العقوبات على اللاعبين المصريين، عقدنا اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، لرفع قضية أمام المحكمة الرياضية الدولية، لرفع الإيقاف عن اللاعبين، لكننا فوجئنا في شهر أكتوبر الجاري بوجود 5 عينات إيجابية، بين اللاعبين المصريين، الذين شاركوا في بطولة إفريقيا، التي أقيمت في عاصمة المغرب الرباط مؤخرًا، لكنها لم تصدر عقوبات".



"لكن في الخطابات اللجنة بتقول، إنه سيتم إيقاف اللاعبين من سنتين إلى 4 في حالة ثبوت تناولهم للمنشطات، وتختلف الأمور في حالة ثبوت تعكس ذلك، مع إيقاف للاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين وغرامة 150 ألف دولار، في حالة ثبوت تناول اللاعبين للمنشطات.

بطولة المغرب

في بطولة إفريقيا الأخيرة، قام اللاعبون بتناول مكمل غذائي، يحتوي على مادة ملوثة، سبق أن حذرنا من تناولها أكثر من مرة، وطالبنا بإبعاد اللاعبين المصريين عن المكملات الغذائية، لأنها تحتوى على مواد ملوثة، لكن حتى الآن لم يتم إرسال أي شيء من الاتحاد الدولي بشأن اللاعبين الذين شاركوا في بطولة المغرب، وينتظر الرد المصري، لكن الغريب أن الجميع تفرغ لمهاجمة الطرف الآخر.



الرياضي المصري عنده اقتناع تام، بأنه لو محصلش على مكمل غذائي، مش هيبقى كويس، وكذلك المدربين، جميع الألعاب يوجد بهم مكمل عذائي، ما عدا لعبة كرة القدم، في السباحة أولياء الأمور، هم من يحصلون على المكمل الغذائي لأبنائهم.



المنشطات، موجودة في أنحاء العالم، تايلاند يوجد بها 53 رباعا عينتهم إيجابية، وتم إيقافهم، كذلك روسيا تم إيقافها بسبب المنشطات، لكن علينا أن نتكاتف من أجل حل الأزمة، حتى لا يتم إيقاف الاتحاد المصري.







تورط مدرب



اللاعبون قاموا بالظهور في البرامج التليفزيونية، واتهموا مدربا بعينه، أنه سبب في تعاطيهم للمنشطات، وقام المدرب بالرد وهكذا.. لكن هل المدرب الذي يتواجد معهم أجنبي؟ وهو من توج معهم ببطولة كأس العالم، هل شخص بعينه هو من تسبب في تناولهم المكمل من أجل توريط الجميع؟ من الممكن.





الترامادول في كرة القدم

كرة القدم من أقل الألعاب، التي يوجد بها منشطات، ولكن بها داء شنيع وهو الترامادول، والذي يهدد الرياضة المصرية بالكامل، وهو يساعد اللاعب على تأخر الإحساس بالتعب، أي يستطيع الجري 8 كيلو بدلا من 6 كيلو أو 4 كيلو، وهو غير مدرج بالمحظورات، واعتبرته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، أنه يقتل الألم، ولم يزود النشاط الرياضي للاعب، لكن سيتم علاجه بالناحية التربوية أو يتم تبليغ الشرطة.



"في لعبة كرة القدم، كانت هناك حالة واحدة، وهي حالة، محمد دبش لاعب فريق بتروجيت السابق، وحصل على علاج، يحتوي على مادة الكورتيزون، نتيجة تقصير طبي، والجهاز الإداري، وطلعت عينته إيجابية، وقام اللاعب بإحضار الروشتات، وطالبنا باستدعاء الطبيب المعالج له، والذي يعمل أستاذ في كلية طب أنف وأذن في جامعة القاهرة، وشدد أنه لا علاقة له بالمنشطات ولا علاقة له بالطب الرياضي، شهادة الطبيب المعالج خفضت العقوبة من سنتين إلى 4 شهور.





بعد واقعة دبش، قام بعض الرياضيين بالذهاب إلى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، من أجل الحصول على إذن تناول الكورتيزون، تحت مسمي الإذن المرضي، بعد مراجعة كل الأوراق التي تثبت أن الحالة تستحق ذلك.. الأنسولين محظور وممنوع، لكن في حالة إصابة الرياضي بمرض السكر، بيقوم بعمل تحاليل واشاعات، للحصول على إذن تناول العقار، بعد العرض على اللجنة الطبية.



في كرة القدم،يتم اختيار اللاعبين عشوائيًا، من الأسماء الموجود في الاسكورشيد، من الفريقين، يتم اختيار أرقام، من قبل الفريق ويقوم مندوب عنه بالتوقيع على ورقة بداخل ظرف، بالإضافة إلى اللاعب الحاصل على الكارت الأحمر مع اللاعبين التي تم اختيارهم، في حالة امتناع اللاعب عن الخضوع للتحاليل، يتم إيقافه لمدة عامين في الحال.