رياضة

رئيس مكافحة المنشطات يكشف فضائح الترامادول في الكرة

الرياضي المصري لديه قناعة تامة أنه إذا لم يحصل على مكمل غذائي لن ينجح في اللعبة، حتى المدربين أيضا لديهم نفس القناعة، ما عدا لعبة كرة القدم
تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
أسامة غنيم
أسامة غنيم
تتحطم الأحلام وطموحات الرياضيين، على صخرة المنشطات اللعينة، تحت مسمى المكملات الغذائية، والأدوية المحظورة.. أبطال رفعوا ميداليات ذهبية، وبين يوم ليلة، يجدون أنفسهم خارج منافسات اللعبة، التي ينتمون إليها، ولا يعلمون ما الجرم الذي ارتكبوه؟ لا يعلمون أن المادة التي يتناولونها سعيًا لتحسين أدائهم خلال المشاركة في البطولات، هي التي تسببت في ذلك. دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، استقبلنا داخل مكتبه بمقر المنظمة، للحديث عن فضائح المنشطات في الرياضة المصرية.
رفع الأثقال بداية الحديث كانت عن الأزمة التي حدثت مؤخرًا بإيقاف اتحاد رفع الأثقال، بعد فضيحة المنشطات، التي ظهرت في بطولة المغرب، باكتشاف عينات مصرية إيجابية، قائلا: "رفع الأثقال من الاتحادات التي تحصل على ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في البطولات، وكان لدينا أمل في الحصول على ميدالية في دورة الألعاب
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زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
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متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
عصام الحضري

بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
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ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
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الزمالك يكتسح بطل الكونغو في بطولة إفريقيا لكرة اليد

اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره إيتوال دو كونجو بنتيجة 41- 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (19- 12)، ويعد هذا اللقاء هو الثاني للفريق الأبيض، بعد الفوز مساء أمس الجمعة على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45- 25.
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4 مهاجمين على رادار حسام البدري لمعسكر أكتوبر

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تعرف على ترتيب «كباتن» المنتخب بعد استبعاد صلاح

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