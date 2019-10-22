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أسرة بديلة.. التضامن تطلق حملة «عيلة لكل طفل»

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
غادة والي
غادة والي
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الحملة التوعوية "عيلة لكل طفل" بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة فى إطار من العمل المشترك نحو التوعية بمنظومة الأسر البديلة، وتوعية المجتمع بضرورة توفير رعاية أسرية جيدة لكل طفل إما في أسرهم الطبيعية أو عن طريق تقديم رعاية بديلة لهم في حالة فقدان الأسرة. وأعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها أمام الاحتفالية التي نظمتها الوزارة اليوم لإطلاق الحملة، عن سعادتها بالشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، على أهمية قضية الأسر البديلة لكونه يحقق المصلحة الفضلى للطفل برعايته داخل الأسرة إضافة إلى أن نشر فكرة الأسر البديلة سيخفف عبئا كبيرا يتعلق بمواجهة العديد من التحديات داخل دور الأيتام والمتعلقة بالتغيير المستمر على الأطفال في الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بما يؤدى إلى تغيير وصعوبة
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
أحمد-كمالى-نائب-وزير -لتخطيط

التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق المساواة في الفرص

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
حمدى-قنديل

قريبا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

يعلن النادي الإعلامي عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام 2019، غدا الأربعاء وهي الجائزة التي تمنح إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي، وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: مصر مستعدة لإنجاح قمة السكان في نيروبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر الدولي للسكان والذي يعقد دورته المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبي لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ: قائلا: "إن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر (قمة نيروبي) والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية وألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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