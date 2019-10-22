أسرة بديلة.. التضامن تطلق حملة «عيلة لكل طفل»

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

غادة والي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الحملة التوعوية "عيلة لكل طفل" بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة فى إطار من العمل المشترك نحو التوعية بمنظومة الأسر البديلة، وتوعية المجتمع بضرورة توفير رعاية أسرية جيدة لكل طفل إما في أسرهم الطبيعية أو عن طريق تقديم رعاية بديلة لهم في حالة فقدان الأسرة. وأعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها أمام الاحتفالية التي نظمتها الوزارة اليوم لإطلاق الحملة، عن سعادتها بالشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة، على أهمية قضية الأسر البديلة لكونه يحقق المصلحة الفضلى للطفل برعايته داخل الأسرة إضافة إلى أن نشر فكرة الأسر البديلة سيخفف عبئا كبيرا يتعلق بمواجهة العديد من التحديات داخل دور الأيتام والمتعلقة بالتغيير المستمر على الأطفال في الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بما يؤدى إلى تغيير وصعوبة