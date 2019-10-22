اليمن: مقتل وإصابة 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في صعدة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

اليمن

قُتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي وأصيب 10 آخرون في قصف لمدفعية الجيش اليمني بجبهة محور "رازح" في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" اليوم الثلاثاء، أن قائد مدفعية محور رازح أكد أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعًا لمليشيا الحوثي في "بني معين" بمديرية "رازح"، ما أسفر عن مصرع وإصابة 16 عنصرًا من المليشيا الحوثية.

واتهمت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، الثلاثاء الماضي، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية وهجماته الميدانية خلال الساعات الماضية، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،