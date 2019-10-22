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اليمن: مقتل وإصابة 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في صعدة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
اليمن
اليمن
قُتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي وأصيب 10 آخرون في قصف لمدفعية الجيش اليمني بجبهة محور "رازح" في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" اليوم الثلاثاء، أن قائد مدفعية محور رازح أكد أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعًا لمليشيا الحوثي في "بني معين" بمديرية "رازح"، ما أسفر عن مصرع وإصابة 16 عنصرًا من المليشيا الحوثية.
واتهمت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، الثلاثاء الماضي، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية وهجماته الميدانية خلال الساعات الماضية، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،
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المظاهرات- في- لبنان (7)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة جراء إغلاق الطرق في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، تعليق الدراسة في عموم البلاد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك جراء الاستمرار في إغلاق الطرق الناجم عن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان. وكان وزير التعليم قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا باستئناف العملية الدراسية بصورة طبيعية واعتيادية اعتبارا من صباح الغد، مؤكدا أن هذا القرار لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها البلاد.
تظاهرات طلابية في السودان

تعليق مفاوضات السلام السودانية.. وهذا موعد الجولة المقبلة

أكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، اقتراب توقيع سلام شامل بين الأطراف السودانية، سيتم الاحتفال به فى جوبا، موضحا أنه تقرر تعليق المفاوضات حتى 21 نوفمبر المقبل. وعقدت وفود التفاوض الثلاثة لمحادثات السلام "الحكومة السودانية، "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية - شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، في جوبا، في ختام الجولة الحالية من المحادثات. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن الوفد الحكومي، جاء للمفاوضات في جوبا حاملا تطلعات، وآمال الشعب السوداني في السلام والتنمية، ووجد ذات الروح لدى الأخوة في الوفود المفاوضة الأخرى.
قسد

«قسد» تُخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

قال مسؤول أمريكي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".
مظاهرات في السودان

عضو بـ«السيادة السوداني»: سنتعامل مع أي تخريب داخل الجامعات

أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية داخل الجامعات. جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تجربة الديمقراطية في السودان.. الدروس والعبر"، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، بالتعاون مع دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وقال تاور إن "النفسية السودانية ديمقراطية منفتحة ولديها استعداد لقبول الكل وتحترم الآخرين"، مضيفاً أن الديمقراطية خلال الثلاثة عقود الماضية أفرزت ظاهرة العنف الطلابي.
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الحوثيين

اليمن: إحباط محاولة تسلل للحوثيين وسط البلاد

تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة أنصار الله «الحوثيين»، في محافظة الضالع وسط اليمن، إذ نقل المركز الإعلامي لجبهة الضالع على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، عن النقيب عياد الجعدي، من اللواء 30 مدرع، أن مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في حبيل العبدي وتبة عثمان شمال وجنوب مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، مؤكدًا أن القوات أحبطت محاولة تسلل الحوثيين، وتكبيدهم العديد من القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن انسحاب عدد من المهاجمين باتجاه بيت الشرجي عقب إفشال تسللهم، وفقًا لسبوتنيك.
مقتل 20- من-أنصار-الله-بغارات-لطيران-التحالف

أنصار الله: 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة

اتهمت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية وهجماته الميدانية خلال الساعات الماضية، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن دول العدوان شنت أكثر من 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة، مشيرًا إلى تزامن الغارات مع تصعيد مستمر في جبهات الحدود ومحاولات تقدم في جبهات مختلفة، مؤكدًا على أن التصدي لمحاولات التقدم دون تحقيق أي نتيجة تذكر، وفقًا لسبوتنيك.
احمد-المسماري (2)

المسماري: لا نستهدف مدنيين والغارة قصفت معسكر الفرناج

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي التابع للقيادة العامة على موقع بمنطقة الفرناج في طرابلس، اليوم الإثنين، استهدفت "معسكر المخابرة بالفرناج الذي تتخذه الميليشيات غرفة عمليات". وأضاف المسماري في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أورده موقع (الوسط) الليبي، أن القصف تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بين صفوف الميليشيات، نافيًا استهداف أي مواقع مدنية خلال الغارات الجوية والعمليات البرية التي تقوم بها قوات القيادة العامة في طرابلس.
محمد-جواد-ظريف

إيران: لو نفذنا هجوم أرامكو لكان كارثة على السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لو خططت ونفذت فعلا الهجوم على أرامكو السعودية، لكان ذلك كارثة على المملكة. وأضاف ظريف في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن إيران لو كانت المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الهجوم على أرامكو لما تمكنت السعودية من إعادة وإصلاح شيء من منشآتها النفطية. كان رئيس الدبلوماسية الإيرانية صرح في قت سابق، بأن الحوثيين تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية بعد أن زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم. ولفت ظريف إلى أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف موقعين لإنتاج وتكرير النفط.
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