رياضة

كلوب يكشف عن موعد عودة شاكيرى للتدريبات

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
جيردان شاكيرى
جيردان شاكيرى
كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الفترة التى سيغيب فيها الدولى السويسرى جيردان شاكيرى عن الريدز. وقال كلوب فى المؤتمر التحضيري لمباراة ليفربول أمام جينك البلجيكي فى دوري أبطال أوروبا: "الأمر يحتاج بعض الوقت لشاكيري، نحن نتوقع عودته خلال الأسبوع الحالي على أقصى تقدير". وأكمل كلوب خلال تصريحاته فى المؤتمر: "لكن شاكيرى الآن ليس هنا، إنه شيء محدد بالنسبة له، إنه ليس شيئًا كبيرًا، فهو يستغرق وقتًا أطول قليلا مما توقعنا وهذا كل شيء".
ويغيب الدولى السويسر عن مباريات فريقه منذ الشهر الماضي بسبب إصابة فى الساق، وشهدت قائمة الريدز لمباراة دورى الأبطال القادمة غياب العديد من اللاعبين، منهم شاكيرى وأرنولد وماتيب للإصابة. كما شهدت القائمة عودة محمد صلاح بعد غيابه فى المباراة الأخيرة بسبب الإصابة. ومن المقرر أن يلتقي الريدز فريق جينك
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زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
مبابي (6)

متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
عصام الحضري

بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
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اتليتكو مدريد ‎

أتليتكو يقتنص فوزًا صعبا من ليفركوزن في دوري الأبطال

نجح فريق أتليتكو مدريد الإسبانى في اقتناص فوز صعب من باير ليفركوزن فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل هدف المباراة الوحيد ألفارو موراتا لصالح الروخى بلانكوس فى الدقيقة 78 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يحتل الأتلتي المركز الأول من مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فريق باير ليفركوزن المجموعة دون رصيد من النقاط فيما يلتقي يوفينتوس صاحب المركز الثاني برصيد4 نقاط مع لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد قليل.
محمد- صلاح‎

صلاح يعود لقائمة ليفربول من بوابة دورى الأبطال

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز لمواجهة جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وشهدت القائمة عودة محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصرى، وعلى جانب الغيابات، شهدت القائمة غياب ألكسندر أرنولد وماتيب، بسبب الإصابة. وجاءت قائمة أبناء كلوب على النحو التالي: أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريجي، وكيليهير.
مانشستر يونايتد - ليفربول

مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدف التقدم للشياطين الحمر، وأدرك آدم لالانا هدف التعادل للريدز، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة من 8 مباريات، معززًا صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، في المقابل رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
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