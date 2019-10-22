كلوب يكشف عن موعد عودة شاكيرى للتدريبات

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

جيردان شاكيرى

كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الفترة التى سيغيب فيها الدولى السويسرى جيردان شاكيرى عن الريدز. وقال كلوب فى المؤتمر التحضيري لمباراة ليفربول أمام جينك البلجيكي فى دوري أبطال أوروبا: "الأمر يحتاج بعض الوقت لشاكيري، نحن نتوقع عودته خلال الأسبوع الحالي على أقصى تقدير". وأكمل كلوب خلال تصريحاته فى المؤتمر: "لكن شاكيرى الآن ليس هنا، إنه شيء محدد بالنسبة له، إنه ليس شيئًا كبيرًا، فهو يستغرق وقتًا أطول قليلا مما توقعنا وهذا كل شيء".

ويغيب الدولى السويسر عن مباريات فريقه منذ الشهر الماضي بسبب إصابة فى الساق، وشهدت قائمة الريدز لمباراة دورى الأبطال القادمة غياب العديد من اللاعبين، منهم شاكيرى وأرنولد وماتيب للإصابة. كما شهدت القائمة عودة محمد صلاح بعد غيابه فى المباراة الأخيرة بسبب الإصابة. ومن المقرر أن يلتقي الريدز فريق جينك