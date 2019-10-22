الجبلاية: قرار تأجيل الدوري يصدر خلال ساعات

تحرير:كريم أحمد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

اتحاد الكرة

اتخذ اتحاد الكرة، قرارًا بتأجيل كل مباريات بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وبحسب مصدر في الجبلاية، فإن الإعلان عن القرار بشكل رسمي، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، جاء ذلك بعد عدم التوصل لحل بشأن أزمة مباراة الأهلي والجونة، والتي كان مقررًا لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يخوض مباراة فريق الجونة بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز قبل مواجهة فريقه أمام نادي الزمالك وهي المباراة التي رفضت الجهات الأمنية إقامتها السبت الماضي لأسباب أمنية. وانتهى اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي