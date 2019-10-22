رياضة

الجبلاية: قرار تأجيل الدوري يصدر خلال ساعات

تحرير:كريم أحمد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
اتخذ اتحاد الكرة، قرارًا بتأجيل كل مباريات بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وبحسب مصدر في الجبلاية، فإن الإعلان عن القرار بشكل رسمي، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، جاء ذلك بعد عدم التوصل لحل بشأن أزمة مباراة الأهلي والجونة، والتي كان مقررًا لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يخوض مباراة فريق الجونة بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز قبل مواجهة فريقه أمام نادي الزمالك وهي المباراة التي رفضت الجهات الأمنية إقامتها السبت الماضي لأسباب أمنية. وانتهى اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي
اقرأ المزيد
الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال السعودي يتأهل لنهائى أبطال آسيا عى حساب السد

نجح فريق الهلال السعودى في التأهل لنهائى دورى أبطال آسيا، على حساب السد القطرى رغم الخسارة اليوم الاربعاء، أمام الفريق القطرى بنتيجة 2- 4 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال، لتصبح نتيجة المبارتين 6- 5 لصالح الهلال السعودى. وكان الهلال قد فاز على نظيره فريق السد بأربعة أهداف لهدف على ملعب جاسم بين حمد ملعب السد، فى مباراة الذهاب، ومن المقرر أن يلتقي الفريق السعودى مع الفائز من جوانجو إفرجراند الصيني وأوراوا رد دايموندز اليابانى.
الزمالك - المقاصة

في مباراة مثيرة.. المقاصة يخطف نقطة من وادي دجلة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، دجلة تقدم عن طريق مروان حمدي، وأضاف رجب عمران الهدف الثاني، وقلص صلاح عاشور الفارق للفريق الفيومي، وأدرك إيدو موسيس هدف التعادل، ليرفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، في المقابل رفع دجلة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
ماوريسيو-ساري- (2)

يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.
اقرأ المزيد من الأخبار
الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج الحربي يتقدم بمذكرة ضد الحكام

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه يجهز مذكرة للتصعيد ضد حكام مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "نجهز مذكرة حاليًّا لتقديمها لاتحاد الكرة، غدًا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة، خلال مواجهة بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول، بالتأكيد الخطأ التحكيمي وارد، ولكن من غير الوارد ألا تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة المقاولون لترتد نفس الهجمة بهدف في مرمانا".
الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري يحتج رسميا ضد حكم مباراة وادي دجلة

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، احتجاجًا لاتحاد الكرة، ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم، أمام فريق وادى دجلة، بقيادة الحكم أحمد العدوى، وجاء البيان الذي أصدره النادي السكندري، كالتالي: "الحكم لم يكن موفقًا على الإطلاق، حيث اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق، وأبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة، منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى هدف صحيح للاعب سيسيه بداعي التسلل وهو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً، وأكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم والمحليين صحة الهدف".
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يعلن رفضه مواجهة الأهلي ويعلن تضامنه مع بيانه

أعلن نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن رفض فريقه خوض مواجهة نظيره الأهلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتحدث شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "نتضامن مع بيان الأهلي الذي رفض فيه الفريق الأحمر لعب أي مباراة، قبل خوض القمة أمام الزمالك وخاصة أنه يصب في مصلحتنا، ويلبي مطالبنا بالعدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة أننا سنكون مجهدين عن الأهلي، بعد أن لعبنا مباراة إف سي مصر اليوم الخميس، فيما لن يقابل الأحمر أي فريق".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]