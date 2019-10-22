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بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية عن مطار شرم الشيخ

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الطيران البريطاني
الطيران البريطاني
أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان للسفارة البريطانية اليوم الثلاثاء: “يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية عن مصر وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل، مضيفًا بقوله:" لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني ??بذلك وها قد حدث".
وكانت بريطانيا حظرت رحلاتها إلى شرم الشيخ عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015 بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها. ومن جانبه، أكد السفير البريطاني في مصر، أن رفع الحظر يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. وقال
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البورصة تُنهي جلسات اليوم على آداء متباين للمؤشرات

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها عمليات شراء من المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين، مع استمرار الحركة العرضية لمؤشرات السوق ترقبًا لأية أنباء جديدة تقود السوق نحو مزيد من التعافي والصعود في الأسابيع المتبقية من العام. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 714.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، تركز أقل من ثلثيها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.
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هل يشهد لقاء السيسي وبوتين إعلان عودة الطيران الروسي لمصر؟

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بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، منذ أكثر من 4 سنوات، وذكرت الخارجية البريطانية، على موقعها، إن وزارة الخارجية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ. وقال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز، في بيان صادر عن السفارة: "هذا الإعلان يأتي تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".
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