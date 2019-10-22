بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية عن مطار شرم الشيخ

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الطيران البريطاني

أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان للسفارة البريطانية اليوم الثلاثاء: “يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية عن مصر وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل، مضيفًا بقوله:" لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني ??بذلك وها قد حدث".

وكانت بريطانيا حظرت رحلاتها إلى شرم الشيخ عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015 بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها. ومن جانبه، أكد السفير البريطاني في مصر، أن رفع الحظر يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. وقال

وكانت بريطانيا حظرت رحلاتها إلى شرم الشيخ عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015 بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.



ومن جانبه، أكد السفير البريطاني في مصر، أن رفع الحظر يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر.



وقال أندرو موريسون: “سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية.. وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا“.



وأكد بيان السفارة، ارتفاع عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة إلى مصر في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.



وأوضح أنه زار مصر ما يقرب من 415 ألف سائح في عام 2018.



