رياضة

أزمة في معسكر الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
حالة من عدم الاستقرار في معسكر فريق الإسماعيلي، قبل 24 ساعة من مباراة الدراويش ونظيره الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـستة عشر، من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما غادر محمد فوزي حارس المرمى، معسكر فريقه، بعد علمه أن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، سيدفع بالحارس محمد مجدي، وجلوسه على مقاعد البدلاء، في مواجهة الغد، وهو ما أثار غضب الحارس وقرر مغادرة المعسكر.
ويسعى الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، للتواصل مع حارس المرمى محمد فوزي، لإقناعه بالعودة لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية.  وجاءت قائمة الإسماعيلي، التي تستعد للمباراة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبدالمنصف. خط
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الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال السعودي يتأهل لنهائى أبطال آسيا عى حساب السد

نجح فريق الهلال السعودى في التأهل لنهائى دورى أبطال آسيا، على حساب السد القطرى رغم الخسارة اليوم الاربعاء، أمام الفريق القطرى بنتيجة 2- 4 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال، لتصبح نتيجة المبارتين 6- 5 لصالح الهلال السعودى. وكان الهلال قد فاز على نظيره فريق السد بأربعة أهداف لهدف على ملعب جاسم بين حمد ملعب السد، فى مباراة الذهاب، ومن المقرر أن يلتقي الفريق السعودى مع الفائز من جوانجو إفرجراند الصيني وأوراوا رد دايموندز اليابانى.
الزمالك - المقاصة

في مباراة مثيرة.. المقاصة يخطف نقطة من وادي دجلة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، دجلة تقدم عن طريق مروان حمدي، وأضاف رجب عمران الهدف الثاني، وقلص صلاح عاشور الفارق للفريق الفيومي، وأدرك إيدو موسيس هدف التعادل، ليرفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، في المقابل رفع دجلة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
ماوريسيو-ساري- (2)

يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.
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الإسماعيلي (2)

20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

أعلن المدرب الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، الذي يقوده طارق العشري، بعد غد الجمعة على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة، غياب محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتي سيلفا، فيما عاد للقائمة اللاعب نادر رمضان، وتواجد محمود عبدالله الذى تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول، للمرة الأولى هذا الموسم.
طارق-العشرى

طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
ألبيرت كارتير

ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
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عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
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