أزمة في معسكر الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

الإسماعيلي

حالة من عدم الاستقرار في معسكر فريق الإسماعيلي، قبل 24 ساعة من مباراة الدراويش ونظيره الجزيرة الإماراتي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـستة عشر، من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما غادر محمد فوزي حارس المرمى، معسكر فريقه، بعد علمه أن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، سيدفع بالحارس محمد مجدي، وجلوسه على مقاعد البدلاء، في مواجهة الغد، وهو ما أثار غضب الحارس وقرر مغادرة المعسكر.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، للتواصل مع حارس المرمى محمد فوزي، لإقناعه بالعودة لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي، غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية. وجاءت قائمة الإسماعيلي، التي تستعد للمباراة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبدالمنصف. خط