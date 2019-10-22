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«قسد» تُخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
قسد
قسد
قال مسؤول أمريكي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".
أكدت قوات سوريا الديمقراطية التزامها الكامل بتطبيق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها.وبدوره، قال القيادي الكردي ريدور خليل: "لقد قمنا بالالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا
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بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة جراء إغلاق الطرق في لبنان

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اليمن: مقتل وإصابة 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في صعدة

قُتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي وأصيب 10 آخرون في قصف لمدفعية الجيش اليمني بجبهة محور "رازح" في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" اليوم الثلاثاء، أن قائد مدفعية محور رازح أكد أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعًا لمليشيا الحوثي في "بني معين" بمديرية "رازح"، ما أسفر عن مصرع وإصابة 16 عنصرًا من المليشيا الحوثية.
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عضو بـ«السيادة السوداني»: سنتعامل مع أي تخريب داخل الجامعات

أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية داخل الجامعات. جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تجربة الديمقراطية في السودان.. الدروس والعبر"، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، بالتعاون مع دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وقال تاور إن "النفسية السودانية ديمقراطية منفتحة ولديها استعداد لقبول الكل وتحترم الآخرين"، مضيفاً أن الديمقراطية خلال الثلاثة عقود الماضية أفرزت ظاهرة العنف الطلابي.
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الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
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بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا" بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر". وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "نحن نفضل السلام عن الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل". ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًا عسكريًا أمريكيًا.
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صحف عربية: انتفاضة لبنان ترفض خطة إنقاذ الحريري

لا تزال الاحتجاجات اللبنانية تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، وتناولت الصحف تطورات الأحداث في سوريا، وسلطت الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط. تحت عنوان "الحريري يعرض على ممثلي الكتل السياسية خطة إنقاذ"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح، أمس الأحد، ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محورا للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، بينما أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، معتبرا أنه فات أوان الإصلاح، داعيا إلى حكومة تكنوقراط محايدة.
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ترامب: أمنا النفط.. وسنعيد جنودنا من سوريا

?قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت، وكتب ترامب، في تغريدة اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد القصير، "تويتر"، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".
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