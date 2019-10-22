«قسد» تُخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

قسد

قال مسؤول أمريكي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".

أكدت قوات سوريا الديمقراطية التزامها الكامل بتطبيق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها.وبدوره، قال القيادي الكردي ريدور خليل: "لقد قمنا بالالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا