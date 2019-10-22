جريمة

ضبط 14 ألف كيلو منشطات جنسية قبل تهريبها بالإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
جمارك
جمارك
أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة محاولة تهريب كمية من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من إحدى الدول العربية بها أمتعة شخصية مخزنة بالساحة الصينية بالإسكندرية، وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود كميات كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل بوزن إجمالي 14250 كيلو جراما.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة. 

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أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من العناصر الإخوانية لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجات صوت، موضحة أن الوزارة بذلت جهودا لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التحريضية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثاره الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية ما أدى لوفاته.
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أمن المنافذ يحبط 8 قضايا تهريب بـ438 ألف جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (حديد خردة – ملابس أجنبية الصنع – سجائر - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – ساعات – ضروس وأسنان صناعية – كاميرات – جهاز قياس ضغط).
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كنز على الحدود..ضبط 22 كيلو ذهب و23 فص ألماس بالسلوم

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانى جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون بكل المنافذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وأسفرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى بشر في محافظة الإسكندرية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وعُثر بحوزتها على 30 جراما من الحشيش المخدر، أخفتها داخل طيات ملابسها.
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24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
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أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
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