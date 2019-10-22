ضبط 14 ألف كيلو منشطات جنسية قبل تهريبها بالإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

جمارك

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الأموال العامة محاولة تهريب كمية من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في حاوية واردة من إحدى الدول العربية بها أمتعة شخصية مخزنة بالساحة الصينية بالإسكندرية، وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود كميات كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات الجنسية ومستحضرات التجميل بوزن إجمالي 14250 كيلو جراما.