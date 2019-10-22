رياضة

رسميًا.. تأجيل الدوري والقمة في نهاية الدور الأول

أسدل الستار بشكل رسمي على أزمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حيث أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي تأجيل مسابقة الدوري لتستأنف عقب بطولة كأس الأمم للشباب.
تحرير:أحمد سعيد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا في بيان تم نشره خلال الموقع الرسمي للجبلاية، تأجيل مسابقة الدوري الممتاز بشكل كامل، ويتم استئنافها بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وخوض مباراة الزمالك في نهاية الدوري الأول من المسابقة المحلية، وشدد على أن تأجيل مباراة القمة والتي كان مقرر لها يوم السبت الماضي، كان لأسباب أمنية لا دخل لمسؤولي الجبلاية فيها على الإطلاق، مؤكدين على أنهم ليس لهم أي علاقة بخلافات شخصية أو محاولة تزييف الحقائق، في ظل انتشار لغط كبير عن أسباب تأجيل المباراة.
وجاء البيان كالتالي:-  "تسارعت الأحداث الأخيرة منذ تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز بتعليمات من الجهات الأمنية والتزاما من الاتحاد المصري لكرة القدم بتعهداته أمام الرأي العام بعدم ترك المجال أمام أي اجتهادات من جانب أي من أطراف المنظومة الكروية مما يفتح باب
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الهلال السعودي يتأهل لنهائى أبطال آسيا عى حساب السد

نجح فريق الهلال السعودى في التأهل لنهائى دورى أبطال آسيا، على حساب السد القطرى رغم الخسارة اليوم الاربعاء، أمام الفريق القطرى بنتيجة 2- 4 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال، لتصبح نتيجة المبارتين 6- 5 لصالح الهلال السعودى. وكان الهلال قد فاز على نظيره فريق السد بأربعة أهداف لهدف على ملعب جاسم بين حمد ملعب السد، فى مباراة الذهاب، ومن المقرر أن يلتقي الفريق السعودى مع الفائز من جوانجو إفرجراند الصيني وأوراوا رد دايموندز اليابانى.
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في مباراة مثيرة.. المقاصة يخطف نقطة من وادي دجلة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، دجلة تقدم عن طريق مروان حمدي، وأضاف رجب عمران الهدف الثاني، وقلص صلاح عاشور الفارق للفريق الفيومي، وأدرك إيدو موسيس هدف التعادل، ليرفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، في المقابل رفع دجلة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.
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يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.
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اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
حفل درع الدوري

عبدالحفيظ يوضح موقف الدوليين من حضور حفل درع الدوري

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بحفل تسليم درع الدوري الممتاز، الذي توج به الفريق الموسم الماضي 2018- 2019، للمرة الـ41 في تاريخه، بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مطولة مع مسؤولي الشركة الراعية للنادي واتفقوا على إقامة الحفل بفندق الماريوت بمنطقة الزمالك.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه تم توجيه الدعوة لمجلس إدارة الأهلي إلى جانب العديد من النجوم القدامى للمارد الأحمر.
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مران الأهلي.. تأهيل متولي وتدريبات خاصة للحراس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بالجزيرة، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري والتي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي. وبدأ بعد ذلك رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين وحرص على تحفيز اللاعبين معنويا في بداية التحضير خلال فترة التوقف، والاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري.
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مصدر بالأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

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