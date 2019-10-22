جودة التعليم: تطوير نظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية في 2020

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

طارق شوقي

بدأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لقاءات مع المراجعين الخارجين للتعليم قبل الجامعي (التابعين للهيئة) إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات ستستمر على مدار 3 أيام متتالية مقسمة لمراجعي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي واليوم الثاني للتعليم رياض الأطفال واليوم الثالث زيارات المتابعة للمدارس المعتمدة التي سوف تعاود الهيئة زيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة.

ويستهدف اللقاء تدريب المراجعين على النظام الإلكتروني الجديد الذي وضعته الهيئة والذي يساعد فريق الزيارة في التعامل مع الهيئة عن طريق (موبيل أبليكيشن) تستطيع فرق المراجعة من خلاله استلام ملفات المدارس والتعرف علي المؤسسة المتقدمة وكتابة التقارير وإرسال التقارير من خلاله ويُمكن النظام الهيئة من متابعة





ويستهدف اللقاء تدريب المراجعين على النظام الإلكتروني الجديد الذي وضعته الهيئة والذي يساعد فريق الزيارة في التعامل مع الهيئة عن طريق (موبيل أبليكيشن) تستطيع فرق المراجعة من خلاله استلام ملفات المدارس والتعرف علي المؤسسة المتقدمة وكتابة التقارير وإرسال التقارير من خلاله ويُمكن النظام الهيئة من متابعة الفرق خلال أعمال المراجعة في المؤسسة بشكل أكثر احترافية ويستطيع فريق المراجعة التواصل مع الهيئة طول فترة الزيارة للمؤسسة بكل سهولة ومتابعة مستمرة.



وقالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، إن رقمنة عملية المراجعة والاعتماد وإدارة فرق المراجعة الخارجية بأحدث النظم هو تطور ضروري وهام حيث يتوجه العالم كله الآن إلى إلغاء الورقيات والعمل إلكترونيا، خاصة وأن انتشار التليفونات المحمولة الذكية سهل من انتشار التكنولوجيا ورقمنة الخدمات.



وأضافت: "أن هذه النقلة النوعية في طريقة عمل فرق الزيارة الميدانية بالمؤسسات التعليمية يصب في مصلحة المؤسسات التعليمية حيث يسرع من عملية الزيارة وكتابة التقارير من ثم سرعة صدور قرارات اعتماد المؤسسات أو عدم اعتمادها"، مشيرة إلى أن مرحلة التثقيف بمعايير جودة التعليم وصلت إلى حدود جيدة وتعرفت جميع المؤسسات التعليمية في مصر عليها، لذلك يجب أن تكون مرحلة القادمة مرحلة التقييم الجدي دون تهاون.







