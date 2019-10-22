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جودة التعليم: تطوير نظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية في 2020

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م
طارق شوقي
طارق شوقي
بدأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لقاءات مع المراجعين الخارجين للتعليم قبل الجامعي (التابعين للهيئة) إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات ستستمر على مدار 3 أيام متتالية مقسمة لمراجعي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي واليوم الثاني للتعليم رياض الأطفال واليوم الثالث زيارات المتابعة للمدارس المعتمدة التي سوف تعاود الهيئة زيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة.
ويستهدف اللقاء تدريب المراجعين على النظام الإلكتروني الجديد الذي وضعته الهيئة والذي يساعد فريق الزيارة في التعامل مع الهيئة عن طريق (موبيل أبليكيشن) تستطيع فرق المراجعة من خلاله استلام ملفات المدارس والتعرف علي المؤسسة المتقدمة وكتابة التقارير وإرسال التقارير من خلاله ويُمكن النظام الهيئة من متابعة
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
أحمد-كمالى-نائب-وزير -لتخطيط

التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق المساواة في الفرص

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
حمدى-قنديل

قريبا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

يعلن النادي الإعلامي عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام 2019، غدا الأربعاء وهي الجائزة التي تمنح إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي، وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: مصر مستعدة لإنجاح قمة السكان في نيروبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر الدولي للسكان والذي يعقد دورته المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبي لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ: قائلا: "إن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر (قمة نيروبي) والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية وألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (2)

التعليم: 211 ألف متقدم لوظائف المدارس خلال أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء، تسجيل 211 ألفًا و300 متقدم على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة؛ للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ بدء التسجيل على البوابة الأربعاء الماضي. وكانت الوزارة أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس في مصر (www.egmoe.org)، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمون - إداريون - عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.
مجلس-النواب (3)

فصل المنتمين للإخوان بمؤسسات الدولة في طلب بالبرلمان

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التعليم الخاص بفصل 1070 معلمًا تابعًا للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة. وأشارت أنه لا تزال الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أى موقف تجاههم، لا سيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.
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التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: فصل 1070 معلما لهم انتماءات.. ولا يصلحوا للعمل

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، المعلمين احتفالا بيوم المعلم العالمي، موضحا أن هناك عمل كبير يتم في المناهج والاتاحة والكثافات والتقييم ويبقى في القلب المعلمون، مضيفا أن نظام التعليم الجديد بدأ العام الماضي ووصل إلى الصف الثاني الابتدائي والثاني الثانوي هذا العام، إذ أن فلسفة تطوير التعليم والمناهج تكمن في بحث المشكلات سواء الكثافات أو عجز المعلمين، وهذه المشكلات موجودة والوزارة تسعى لحلها من الجزور، كما أن قطاع المعلمين يتم فيه إصلاح أمور إدارية كثيرة تتعلق بمستقبل المعلمين.
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