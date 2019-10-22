رياضة

يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م
ماوريسيو سارى
ماوريسيو سارى
تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.
كما ذكر الموقع قائمة ببعض الأسماء المقرر رحيلها، كان من بينهم ماريو ماندزوكيتش مهاجم السيدة العجوز، كما ضمت القائمة إيمرى تشان القادم الموسم قبل الماضى من صفوف ليفربول، وماركو بياتسا وحارس المرمى ماتيا بييرين. إلا أن الأقرب للرحيل حاليًّا هم مانزوكيتش وتشان، وذلك بعد فشل اللاعبين من حجز مقعد فى التشكيلة
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ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
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«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

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