يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م

ماوريسيو سارى

تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.

كما ذكر الموقع قائمة ببعض الأسماء المقرر رحيلها، كان من بينهم ماريو ماندزوكيتش مهاجم السيدة العجوز، كما ضمت القائمة إيمرى تشان القادم الموسم قبل الماضى من صفوف ليفربول، وماركو بياتسا وحارس المرمى ماتيا بييرين. إلا أن الأقرب للرحيل حاليًّا هم مانزوكيتش وتشان، وذلك بعد فشل اللاعبين من حجز مقعد فى التشكيلة