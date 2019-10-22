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رئيس الوزراء: مصر مستعدة لإنجاح قمة السكان في نيروبي

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
مدبولي
مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر الدولي للسكان والذي يعقد دورته المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبي لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ: قائلا: "إن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر (قمة نيروبي) والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية وألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة أطلع رئيس الوزراء على الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي للسكان (قمة نيروبى) والذي يأتي انعقاده بعد 25 عاماً من عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في عام 1994. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكينية
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
أحمد-كمالى-نائب-وزير -لتخطيط

التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق المساواة في الفرص

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
حمدى-قنديل

قريبا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

يعلن النادي الإعلامي عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام 2019، غدا الأربعاء وهي الجائزة التي تمنح إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي، وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

جودة التعليم: تطوير نظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية في 2020

بدأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لقاءات مع المراجعين الخارجين للتعليم قبل الجامعي (التابعين للهيئة) إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات ستستمر على مدار 3 أيام متتالية مقسمة لمراجعي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي واليوم الثاني للتعليم رياض الأطفال واليوم الثالث زيارات المتابعة للمدارس المعتمدة التي سوف تعاود الهيئة زيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة.
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مصطفى-مدبولي

الوزراء: 31 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمناطق غير الآمنة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.
الزيادة-السكانية

الصحة: صرفنا 1.5 مليون «واقي ذكري» لخفض الزيادة السكانية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن استفادة 20 مليونا و828 ألفا و895 سيدة من المنتفعات الجدد والمترددات على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال عام 2019، في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الزيادة السكانية. وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه من ضمن المنتفعات 2 مليون و819 ألفاً و176 سيدة حصلن على الخدمة لأول مرة و17 مليوناً و735 ألفاً و246 مترددة، لافتاً إلى أن عدد الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة في الفترة ذاتها بلغ 20 مليونا و554 ألفاً و422 منتفعة بنسبة زيادة بلغت 17% مقارنةً بالعام المالي السابق.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: إغلاق 69 مركزًا طبيًا ومستشفى بـ12 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 69 مركزًا طبيًا ومستشفى خاصًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي، خلال عدة حملات مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على 161 مركزاً طبياً خاصاً، بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الأربعاء، إن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعلاجية غير الحكومية، حفاظا على صحة المرضى، ممن يترددون على هذه المراكز والمستشفيات.
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