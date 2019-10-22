رئيس الوزراء: مصر مستعدة لإنجاح قمة السكان في نيروبي
تحرير:أ.ش.أ
٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر الدولي للسكان والذي يعقد دورته المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبي لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ: قائلا: "إن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر (قمة نيروبي) والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة".
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية وألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة أطلع رئيس الوزراء على الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي للسكان (قمة نيروبى) والذي يأتي انعقاده بعد 25 عاماً من عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في عام 1994.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكينية
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة أطلع رئيس الوزراء على الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي للسكان (قمة نيروبى) والذي يأتي انعقاده بعد 25 عاماً من عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في عام 1994.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكينية نيروبى المؤتمر في نوفمبر القادم بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلي الشباب والمرأة وغيرها من الفئات حيث يصل العدد المتوقع للمشاركين إلى نحو 4 آلاف مشارك إضافة إلى نحو 20 رئيس دولة و25 رئيس وزراء و95 وزيراً.
وأعرب لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية عن تطلعهم لمشاركة مصرية عالية المستوى في المؤتمر الدولي للسكان (قمة نيروبى) لاسيما وأن مصر ترأس حالياً الاتحاد الأفريقي ، ولها ثقل تاريخي في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة، إن مصر سوف تعمل بالتعاون مع كينيا على إنجاح المؤتمر وتحقيق كل مستهدفاته إلى جانب الخروج بإعلان ختامي قوى يُكَمّل إعلان القاهرة المرجعى الصادر عام 1994.