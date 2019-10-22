رئيس الوزراء: مصر مستعدة لإنجاح قمة السكان في نيروبي

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر الدولي للسكان والذي يعقد دورته المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبي لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ: قائلا: "إن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر (قمة نيروبي) والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية وألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة أطلع رئيس الوزراء على الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي للسكان (قمة نيروبى) والذي يأتي انعقاده بعد 25 عاماً من عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في عام 1994. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكينية