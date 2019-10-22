بسبب الأمطار.. تأجيل حفل تامر عاشور وأدهم سليمان

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ م

تامر عاشور

قررت شركة "إكس جينريشن إيجيبت" تأجيل حفل النجم تامر عاشور، المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، بنادي ايروسبورت بطريق المطار، وذلك بمشاركة الفنان أدهم سليمان، والفنانة الجزائرية هنادي، والدى جى رامى بلازن، لتصبح يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.

ويقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام"، كما يقدم سليمان باقة من أجمل أغانيه الخاصة التي يحبها الجمهور منها، "يا سمرا، حكايتنا، أسمي، كل ما في القلب، أسمي".يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور