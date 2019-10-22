تعليق مفاوضات السلام السودانية.. وهذا موعد الجولة المقبلة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

تظاهرات السودان - أرشيفية

أكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، اقتراب توقيع سلام شامل بين الأطراف السودانية، سيتم الاحتفال به فى جوبا، موضحا أنه تقرر تعليق المفاوضات حتى 21 نوفمبر المقبل. وعقدت وفود التفاوض الثلاثة لمحادثات السلام "الحكومة السودانية، "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية - شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، في جوبا، في ختام الجولة الحالية من المحادثات. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن الوفد الحكومي، جاء للمفاوضات في جوبا حاملا تطلعات، وآمال الشعب السوداني في السلام والتنمية، ووجد ذات الروح لدى الأخوة في الوفود المفاوضة الأخرى.

وأكد أن الحل لقضايا الحرب والسلام ينبع من طاولة المفاوضات، مضيفا أن وفد الحكومة عازم على التوصل إلى حل حولها، يُنهي معاناة الشعب التي امتدت منذ استقلال السودان في عام 1956، وتفاقمت خلال العقود الثلاثة الماضية.وأشار إلى أن "منبر جوبا يمثل المنبر الأكثر تأهيلا لتحقيق السلام في السودان، بسبب فهم القيادة