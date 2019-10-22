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تعليق مفاوضات السلام السودانية.. وهذا موعد الجولة المقبلة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
تظاهرات السودان - أرشيفية
تظاهرات السودان - أرشيفية
أكد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، اقتراب توقيع سلام شامل بين الأطراف السودانية، سيتم الاحتفال به فى جوبا، موضحا أنه تقرر تعليق المفاوضات حتى 21 نوفمبر المقبل. وعقدت وفود التفاوض الثلاثة لمحادثات السلام "الحكومة السودانية، "الجبهة الثورية"، و"الحركة الشعبية - شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، في جوبا، في ختام الجولة الحالية من المحادثات. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن الوفد الحكومي، جاء للمفاوضات في جوبا حاملا تطلعات، وآمال الشعب السوداني في السلام والتنمية، ووجد ذات الروح لدى الأخوة في الوفود المفاوضة الأخرى.
وأكد أن الحل لقضايا الحرب والسلام ينبع من طاولة المفاوضات، مضيفا أن وفد الحكومة عازم على التوصل إلى حل حولها، يُنهي معاناة الشعب التي امتدت منذ استقلال السودان في عام 1956، وتفاقمت خلال العقود الثلاثة الماضية.وأشار إلى أن "منبر جوبا يمثل المنبر الأكثر تأهيلا لتحقيق السلام في السودان، بسبب فهم القيادة
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المظاهرات- في- لبنان (7)

بسبب المظاهرات.. تعليق الدراسة جراء إغلاق الطرق في لبنان

قرر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، أكرم شهيب، تعليق الدراسة في عموم البلاد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك جراء الاستمرار في إغلاق الطرق الناجم عن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان. وكان وزير التعليم قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا باستئناف العملية الدراسية بصورة طبيعية واعتيادية اعتبارا من صباح الغد، مؤكدا أن هذا القرار لم ينطلق من أي خلفية سياسية أو أي نية للتضييق على التحركات الشعبية التي تشهدها البلاد.
قسد

«قسد» تُخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

قال مسؤول أمريكي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".
الحرب-في-اليمن (1)

اليمن: مقتل وإصابة 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في صعدة

قُتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي وأصيب 10 آخرون في قصف لمدفعية الجيش اليمني بجبهة محور "رازح" في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" اليوم الثلاثاء، أن قائد مدفعية محور رازح أكد أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعًا لمليشيا الحوثي في "بني معين" بمديرية "رازح"، ما أسفر عن مصرع وإصابة 16 عنصرًا من المليشيا الحوثية.
مظاهرات في السودان

عضو بـ«السيادة السوداني»: سنتعامل مع أي تخريب داخل الجامعات

أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية داخل الجامعات. جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تجربة الديمقراطية في السودان.. الدروس والعبر"، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، بالتعاون مع دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وقال تاور إن "النفسية السودانية ديمقراطية منفتحة ولديها استعداد لقبول الكل وتحترم الآخرين"، مضيفاً أن الديمقراطية خلال الثلاثة عقود الماضية أفرزت ظاهرة العنف الطلابي.
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مظاهرات في السودان

عضو بـ«السيادة السوداني»: سنتعامل مع أي تخريب داخل الجامعات

أكد عضو مجلس السيادة في السودان صديق تاور ضرورة التعامل بجدية مع أي تخريب أو تشويه للممارسة الطبيعية داخل الجامعات. جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تجربة الديمقراطية في السودان.. الدروس والعبر"، الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، بالتعاون مع دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وقال تاور إن "النفسية السودانية ديمقراطية منفتحة ولديها استعداد لقبول الكل وتحترم الآخرين"، مضيفاً أن الديمقراطية خلال الثلاثة عقود الماضية أفرزت ظاهرة العنف الطلابي.
شمس الدين كباشي

عضو مجلس السيادة بالسودان يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة

أكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ضرورة فرض هيبة الدولة، وتأمين المواطنين، وعدم السماح بالتعدي على مؤسسات الدولة، مع احترام مناخ الحرية والتوجه العام نحو إقرار السلام. وزار كباشي اليوم الإثنين، ولاية جنوب كردفان "جنوب السودان"، وأطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بها، وذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد.
سد- النهضة -الجديد (1)

الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بأن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضح المتحدث، أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 ، مقترحا جديدا، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
سد النهضة

السودان: إثيوبيا تقترح ملء سد النهضة خلال 7 سنوات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن إثيوبيا قدمت اقترحا خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاقتراح ينص على ملء السد وتخزينه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات، مضيفًا في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث، قائلًا: «لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين الاطراف الثلاث، وهذا يعتبر تقدم في مفاوضات الخرطوم»، وفقا لسبوتنيك.
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