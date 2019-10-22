في مباراة مثيرة.. المقاصة يخطف نقطة من وادي دجلة

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

المقاصة

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، نظيره وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، دجلة تقدم عن طريق مروان حمدي، وأضاف رجب عمران الهدف الثاني، وقلص صلاح عاشور الفارق للفريق الفيومي، وأدرك إيدو موسيس هدف التعادل، ليرفع المقاصة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، في المقابل رفع دجلة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

لم يحتَجْ فريق وادي دجلة، سوى 55 ثانية، من أجل الوصول إلى شباك مصر للمقاصة، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية من إيزهاكو يعقوبو، استقبلها مروان حمدي، بتسديدة في الشباك، وفي الدقيقة 28 أضاف رجب عمران الهدف الثاني لدجلة، بعدما استقبل عرضية أرضية من رفيق كابو، بتسديدة في شباك المقاصة. حاول فريق المقاصة العودة