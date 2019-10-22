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التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق المساواة في الفرص

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط
أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط
قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
ولفت كمالي إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تحد من ظاهرة عدم المساواة والتقليل من معدلات الفقر، موضحًا أن هناك فجوات في التنمية في بعض المناطق، لذلك يبحث البعض عن فرص عمل أفضل في المناطق الحضرية، مشيرًا إلى أن عدم المساواة لا يتعلق فقط بالدخل، ولكن هناك عدم
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
حمدى-قنديل

قريبا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

يعلن النادي الإعلامي عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام 2019، غدا الأربعاء وهي الجائزة التي تمنح إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي، وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: مصر مستعدة لإنجاح قمة السكان في نيروبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر الدولي للسكان والذي يعقد دورته المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبي لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ: قائلا: "إن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر (قمة نيروبي) والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية وألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

جودة التعليم: تطوير نظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية في 2020

بدأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لقاءات مع المراجعين الخارجين للتعليم قبل الجامعي (التابعين للهيئة) إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات ستستمر على مدار 3 أيام متتالية مقسمة لمراجعي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي واليوم الثاني للتعليم رياض الأطفال واليوم الثالث زيارات المتابعة للمدارس المعتمدة التي سوف تعاود الهيئة زيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة.
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صحف

صحف عربية: الكونجرس يبدأ إجراءات عزل ترامب

سلطت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على قرار مجلس النواب الأمريكي بفتح تحقيق رسمي بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب، وأبرزت أيضا تحرير السعودية أحد مواطنيها من سجون الحوثيين، كما تناولت توجيه المحكمة العليا البريطانية، أمس الثلاثاء، صفعة قوية إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون. وكشفت صحيفة "القبس" عن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ستعلن رسميا اليوم بدء محاكمة برلمانية للرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى عزله من منصبه، الأمر الذي رأى الرئيس ترامب أنه سيكون إيجابيا لإعادة انتخابه.
سامح-شكري (1)

بالأدلة.. الخارجية تكشف «جرائم أردوغان»: يلعب دورا مشبوها

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا للرد، على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعاليات مؤخراً في نيويورك، بالإضافة إلى ما جاء في بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، إذ أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
مصطفى-مدبولي

قريبا.. طرح 6 شركات حكومية في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، معلقا: "منذ تخرجي من الجامعة أواخر عام 1980، لم أسمع أن البطالة انخفضت إلى هذه النسبة، ولأول مرة منذ الشهر الماضي، انخفض التضخم إلى 6.5% نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير كافة السلع للمواطنين"، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء، أن الدولة ستقوم بطرح 5 إلى 6 شركات في البورصة فى العام المالي 30 يونيو 2020، والتي تمتلكها الدولة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي في الأمم المتحدة: رسالة مصر دعوة لحماية حقوق الإنسان

? ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بيان مصر? أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، مؤكدا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى"، متحدثا عن العديد من القضايا المحلية مثل مياه النيل وسد النهضة وتلك التي تشغل العالم ومنطقة الشرق الأوساط، مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والخليج، وتحديات القارة الإفريقية.
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