رياضة

الهلال السعودي يتأهل لنهائى أبطال آسيا عى حساب السد

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م
الهلال السعودى
الهلال السعودى
نجح فريق الهلال السعودى في التأهل لنهائى دورى أبطال آسيا، على حساب السد القطرى رغم الخسارة اليوم الاربعاء، أمام الفريق القطرى بنتيجة 2- 4 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود فى إياب نصف نهائي دورى الأبطال، لتصبح نتيجة المبارتين 6- 5 لصالح الهلال السعودى. وكان الهلال قد فاز على نظيره فريق السد بأربعة أهداف لهدف على ملعب جاسم بين حمد ملعب السد، فى مباراة الذهاب، ومن المقرر أن يلتقي الفريق السعودى مع الفائز من جوانجو إفرجراند الصيني وأوراوا رد دايموندز اليابانى.
المباراة جاءت سريعة وقوية من الفريقين ولم ينتظر الهلال سوى 13 دقيقة ليحرز سالم الدوسرى هدف المباراة الأول، لكن رد السد جاء سريعا عن طريق أكرم عفيف الذي أحرز التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 17، واستمر تفوق السد واستطاع تي هي نام أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم أضاف حسن الهيدوس الهدف الثالث فى
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