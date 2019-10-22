رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".

وأضاف أن المشكلات ما زالت موجوده ولن تحل في يوم وليلة، لكن هناك جهد يبذل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "ربما يكون هذا الجهد ليس على قدر الطموح لذا نريد أن نسير على خطى أكثر سرعة من أجل العمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين".

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعاود الانعقاد يوم 3 نوفمبر القادم.

