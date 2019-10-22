مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بالجيزة

تحرير:التحرير ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

تصادم - أرشيفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.