مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بالجيزة
تحرير:التحرير
٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
تصادم - أرشيفية
لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.
تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.
وكشفت المعاينة الأولية، عن اصطدام سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى الصف المركزي.
تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.