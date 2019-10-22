أتليتكو يقتنص فوزًا صعبا من ليفركوزن في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

أتليتكو مدريد

نجح فريق أتليتكو مدريد الإسبانى في اقتناص فوز صعب من باير ليفركوزن فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل هدف المباراة الوحيد ألفارو موراتا لصالح الروخى بلانكوس فى الدقيقة 78 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يحتل الأتلتي المركز الأول من مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فريق باير ليفركوزن المجموعة دون رصيد من النقاط فيما يلتقي يوفينتوس صاحب المركز الثاني برصيد4 نقاط مع لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد قليل.

وعلى الجانب الآخر شهدت نفس الجولة مواجهة بين شاختار دونيستك الأوكرانى ضد نظيره دينامو زغرب الكرواتي على ملعب اوبلاسيني سبورتكومبليكس ميتاليس، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق وسجل أهداف المباراة لصالح دينامو زغرب، دانى أولمو فى الدقيقة 25 وميسلاف أورشيتش فى الدقيقة 60 من ضربة جزاء. بينما



وعلى الجانب الآخر شهدت نفس الجولة مواجهة بين شاختار دونيستك الأوكرانى ضد نظيره دينامو زغرب الكرواتي على ملعب اوبلاسيني سبورتكومبليكس ميتاليس، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق وسجل أهداف المباراة لصالح دينامو زغرب، دانى أولمو فى الدقيقة 25 وميسلاف أورشيتش فى الدقيقة 60 من ضربة جزاء.



بينما سجل لصالح الفريق الأوكرانى يفهين كونوبلينكا فى الدقيقة 16 ودودو فى الدقيقة 75 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة يحتل ديانمو زغرب المركز الثانى برصيد 4 نقاط ويأتى بعده شاختار بنفس الرصيد، كما تضم المجموعة أيضا مانشستر سيتي الذى يملك فى رصيده 4 نقاط، بينما يتذيل المجموعة اتلانتا دون نقاط.