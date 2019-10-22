رياضة

أتليتكو يقتنص فوزًا صعبا من ليفركوزن في دوري الأبطال

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
نجح فريق أتليتكو مدريد الإسبانى في اقتناص فوز صعب من باير ليفركوزن فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل هدف المباراة الوحيد ألفارو موراتا لصالح الروخى بلانكوس فى الدقيقة 78 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يحتل الأتلتي المركز الأول من مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فريق باير ليفركوزن المجموعة دون رصيد من النقاط فيما يلتقي يوفينتوس صاحب المركز الثاني برصيد4 نقاط مع لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد قليل.
وعلى الجانب الآخر شهدت نفس الجولة مواجهة بين شاختار دونيستك الأوكرانى ضد نظيره دينامو زغرب الكرواتي على ملعب اوبلاسيني سبورتكومبليكس ميتاليس، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق وسجل أهداف المباراة لصالح دينامو زغرب، دانى أولمو فى الدقيقة 25 وميسلاف أورشيتش فى الدقيقة 60 من ضربة جزاء. بينما
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زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
مبابي (6)

متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
عصام الحضري

بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
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شكودران شاكيري لاعب ليفربول

كلوب يكشف عن موعد عودة شاكيرى للتدريبات

كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الفترة التى سيغيب فيها الدولى السويسرى جيردان شاكيرى عن الريدز. وقال كلوب فى المؤتمر التحضيري لمباراة ليفربول أمام جينك البلجيكي فى دوري أبطال أوروبا: "الأمر يحتاج بعض الوقت لشاكيري، نحن نتوقع عودته خلال الأسبوع الحالي على أقصى تقدير". وأكمل كلوب خلال تصريحاته فى المؤتمر: "لكن شاكيرى الآن ليس هنا، إنه شيء محدد بالنسبة له، إنه ليس شيئًا كبيرًا، فهو يستغرق وقتًا أطول قليلا مما توقعنا وهذا كل شيء".
يوفنتوس

يوفنتوس يفوز وأتليتكو يقتنص ثلاث نقاط بدورى الأبطال

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في تحقيق فوز سهل على حساب بايرن ليفركوزن الألمانى بنتجية هدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب اليوفى، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح السيدة العجوز كل من جونزالو هيجواين وبيرنارديسكي ورونالدو. وتمكن البيانكونيرى من السيطرة على أجواء الملعب على مدار المباراة على رغم من ظهور ليفركوزن بمستوى جيد، ليخرج اليوفي بثلاث نقاط غالية بعد التعادل فى أولى مبارياته فى دورى الأبطال أمام أتليتكو مدريد بهدفين لكل منهما، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.
زين-الدين-زيدان

زيدان: كنا سيئين وتلقينا "هدفا مضحكا" لكنني غير قلق

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه حقق نتيجة سيئة في الشوط الأول أمام كلوب بروج البلجيكي، لكنه قدم رد فعل جيد في الشوط الثاني. وحقق فريق ريال مدريد، تعادلا صعبًا أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سنتياجو برنابيو فى إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وسجل لصالح الملكى كل من سيرجو راموس وكاسيميرو، وسجل لصالح بروج إمانويل بونفانتور.
مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

كاسيميرو: قدمنا شوطا سيئا.. وتعادلنا بفضل جمهورنا

أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن أسفه بسبب تعادل فريقه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء، معترفًا بأنهم قدموا أداءً سيئًا في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 2- 0 لصالح الضيوف في مفاجأة غير متوقعة. وقال كاسيميرو، في تصريحاته عقب المباراة لصحيفة ماركا الإسبانية: «لم تكن النتيجة التي أردناها خاصة أننا كنا نلعب في ملعبنا، لقد وصلوا مرتين إلى منطقة جزائنا وسجلوا هدفين، إنه أمر صعب بكل تأكيد، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا».
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