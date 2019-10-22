مران الزمالك.. سباق سرعة وانتظام فرجاني وزيزو

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

مران الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته بمقر النادي في ميت عقبة، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحرص المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق، شرح خلالها بعض المهام والواجبات الفنية المطلوبة من اللاعبين؛ تمهيدًا لتنفيذها عمليًّا خلال التدريبات.

وشهد المران انتظام فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو"، في التدريبات الجماعية عقب حصول الثنائي على راحة من قبل ميتشو المدير الفني من تدريبات الأمس، كما حصل إمام عاشور، على راحة من المران بناءً على رغبة المدرب، في ظل عدم تواجده بلقاء بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده إفريقيًّا. وأدى لاعبو الزمالك،