رياضة

مران الزمالك.. سباق سرعة وانتظام فرجاني وزيزو

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
مران الزمالك
مران الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته بمقر النادي في ميت عقبة، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحرص المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق، شرح خلالها بعض المهام والواجبات الفنية المطلوبة من اللاعبين؛ تمهيدًا لتنفيذها عمليًّا خلال التدريبات.
وشهد المران انتظام فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو"، في التدريبات الجماعية عقب حصول الثنائي على راحة من قبل ميتشو المدير الفني من تدريبات الأمس، كما حصل إمام عاشور، على راحة من المران بناءً على رغبة المدرب، في ظل عدم تواجده بلقاء بطل السنغال في دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده إفريقيًّا. وأدى لاعبو الزمالك،
اقرأ المزيد
زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
مبابي (6)

متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
عصام الحضري

بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
اقرأ المزيد من الأخبار
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

نفى فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية، لأي وسيلة إعلام تونسية، خلال الفترة الأخيرة، على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مواجهة المنتخب الكاميروني، في لقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021، وكان هناك حوار انتشر لساسي عبر إحدى وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة، يشير إلى أنه يريد الرحيل عن الفريق لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي، وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.
ميتشو

ميتشو يغيب عن مران الزمالك لهذا السبب

يقود الثنائي دوسان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، وذلك بسبب سفر المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إلى برج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقررة إقامتها مساء اليوم، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقع مشاركتهم اليوم مع الفراعنة.
منتخب- تونس‎

معلول وساسي يشاركان في تعادل تونس مع الكاميرون

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون، الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن استعدادات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تقام في الكاميرون، وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الدوري المصري علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعمر لعيوني مهاجم بيراميدز، بينما جلس حمدي النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض، على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أحداث اللقاء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]