بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدًا بالقاهرة والجيزة والقليوبية

تحرير:محمد فتحي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

أمطار

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم. يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم، لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال عبدالعال: "إن جميع رؤساء الأحياء موجودون بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، وذلك من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ". وأوضح أنه تم توفير شفاطات بالأحياء لإزالة أية تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع