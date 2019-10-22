سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدًا بالقاهرة والجيزة والقليوبية

تحرير:محمد فتحي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
أمطار
أمطار
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم. يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم، لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء.
وقال عبدالعال: "إن جميع رؤساء الأحياء موجودون بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، وذلك من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ". وأوضح أنه تم توفير شفاطات بالأحياء لإزالة أية تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع
اقرأ المزيد
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

بسبب الأحوال الجوية.. الأزهر يعطل الدراسة بـ3 محافظات

قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، جاء ذلك بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
أحمد-كمالى-نائب-وزير -لتخطيط

التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق المساواة في الفرص

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
حمدى-قنديل

قريبا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

يعلن النادي الإعلامي عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام 2019، غدا الأربعاء وهي الجائزة التي تمنح إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي، وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

500 مليون دولار من البنك الدولي.. 10 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، وفي مقدمتها الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذ الحملة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة، للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحيا بسبب انتشار الأوبئة، واقتصاديا من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: يجب على الوزراء حضور جلسات البرلمان

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، إنما يؤكد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية، كان لا بد منها فى هذا التوقيت، وأننا نسير على الطريق الصحيح، لبناء دولة قوية اقتصاديا تجذب المزيد من الاستثمارات اليها، وتعظم من قيمة الامكانيات المتاحة لديها فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5%، وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يحيل بيان الحكومة عن سد النهضة للجنة مختصة

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة، الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الخارجية والري والإسكان، بشأن أزمة سد النهضة، إلى لجنة خاصة، برئاسة سليمان وهدان، الوكيل الثاني للبرلمان، إذ تضم اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة في هذا الشأن اللجان المختصة بالأمر وهي العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، على أن يتم كتابة تقرير وإرساله لهيئة مكتب المجلس لمناقشته بجلسة عامة. وشهدت الجلسة اعتراض عدد كبير من النواب، وفي مقدمتهم نواب تكتل 25/ 30، بسبب رفض علي عبد العال، منحهم الكلمة للتعقيب على بيان الحكومة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر ملتزمة بالحفاظ على حقها في مياه النيل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصري، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحا، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر، مضيفا أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أى دولة من دول حوض النيل، بل أن مصر دعمت عشرات من مشروعات التنمية فى عدد من دول حوض النيل، بل شاركنا في تمويل عدد من هذه السدود.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]