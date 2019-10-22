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بسبب الأحوال الجوية.. الأزهر يعطل الدراسة بـ3 محافظات

تحرير:محمد فتحي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
صالح عباس
صالح عباس
قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، جاء ذلك بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.
  يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار.   وقال عبدالعال: "إن جميع رؤساء الأحياء موجودون بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، وذلك من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية
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الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدًا بالقاهرة والجيزة والقليوبية

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم. يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم، لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
أحمد-كمالى-نائب-وزير -لتخطيط

التخطيط: الحكومة تعمل على تحقيق المساواة في الفرص

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص عن طريق تنمية المحافظات المختلفة لتأهيلها لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تستهدف الفقر متعدد الأبعاد بحيث لا يتم النظر فقط لدخل الفرد وإنما مدى إتاحة الخدمات التعليمية والصحية، في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التخطيط في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030" المنعقد بمدينة الغردقة، والتي ناقشت تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي حول عدم المساواة.
حمدى-قنديل

قريبا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

يعلن النادي الإعلامي عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام 2019، غدا الأربعاء وهي الجائزة التي تمنح إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي، وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
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الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدًا بالقاهرة والجيزة والقليوبية

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم. يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. جاء ذلك خلال تفقده محور صلاح سالم، لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء.
نهر النيل

لجنة إيراد النيل: استمرار زيادة وارد المياه بشكل يفوق المعدلات

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه، ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأكدت اللجنة أن الفيضان بدأ هذا العام بشكل متوسط حتى منتصف أغسطس الماضي.
انقطاع-مياه

الخميس قطع المياه عن 6 أكتوبر.. والجمعة بفيصل

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه عن انقطاع المياه عن مناطق شارع فيصل، ومن المقرر أن يتم قطع الماء لمدة 8 ساعات اعتبارا من الحاديه عشر مساء يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت المقبل وذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300 مم اسبستوس بشارع فيصل أمام كفر طهرمس في اتجاه ميدان الجيزة، وتضم مناطق قطع الماء: بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال، منطقة مساكن منتصر، منطقة الاريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم، شارع مدكور حتى شارع حسن محمد.
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الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

أطلقت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، ووأوضح المركز الإعلامي للأزهر، أن الحملة تسلط الضوء على أهم أسباب العنف ضد الأطفال وطرق علاجها، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، فى إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.
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