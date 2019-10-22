بسبب الأحوال الجوية.. الأزهر يعطل الدراسة بـ3 محافظات

تحرير:محمد فتحي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

صالح عباس

قرر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة، غدا الأربعاء، بالمعاهد الأزهرية التابعة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق القاهرة الكبرى. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات، جاء ذلك بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد وجه رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار. وقال عبدالعال: "إن جميع رؤساء الأحياء موجودون بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع، وذلك من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية