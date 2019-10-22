فالفيردي: كنت أتمنى مواجهة ريال مدريد هذا الأسبوع

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

فالفيردي

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه كان يتمنى خوض مباراة الكلاسيكو ضد نظيره ريال مدريد، الذي كان مقررًا أن يُلعب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بسبب دواعٍ أمنية في ضوء الأحداث السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا هذه الأيام، الأمر الذي وصل إلى غلق المطار. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب "إدين أرينا".

وتحدث المدير الفني لفريق برشلونة، قائلا: "أتمنى أن يكون هناك تاريخ محدد لمواجهة ريال مدريد، وألا يضعونا في حرب ما بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني.. بالتأكيد كنت أرغب في لعب الكلاسيكو هذا الأسبوع". وعن مواجهة براج قال: "أتوقع أن نلعب ضد منافس مميز أظهر قوته في المباراتين السابقتين، يجب أن نهاجم أمامهم