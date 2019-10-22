ريال مدريد يتخطى جالطة سراي وباريس يكتسح كلوب بروج

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

ريال مدريد

نجح فريق ريال مدريد الإسبانى في تحقيق فوز ثمين على نظيره جالطة سراى التركى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وسجل هدف المباراة الوحيد تونى كروس لاعب وسط الفريق الملكي فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء بعد تمريرة رائعة من إيدين هازارد، ليقود فريقه نحو الفوز وحصد 3 نقاط غالية وضعته في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط حصدهم من 3 مباريات حيث خسر مباراة وتعادل في واحدة وفاز بواحدة، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير بالمجموعة الأولى.

وفي إطار منافسات المجموعة ذاته اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره كلوب بورج البلجيكي، بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت من نفس الجولة على ملعب يان بريدل، سجل الأهداف كل من ماورو إيكاردى (هدفين) فى الدقيقة الـ7 و63، بينما أحرز مبابى هاتريك حيث سجل أهدافه فى الدقائق 61 و79 و83. وبهذا الفوز