رياضة

ريال مدريد يتخطى جالطة سراي وباريس يكتسح كلوب بروج

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
ريال مدريد
ريال مدريد
نجح فريق ريال مدريد الإسبانى في تحقيق فوز ثمين على نظيره جالطة سراى التركى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وسجل هدف المباراة الوحيد تونى كروس لاعب وسط الفريق الملكي فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء بعد تمريرة رائعة من إيدين هازارد، ليقود فريقه نحو الفوز وحصد 3 نقاط غالية وضعته في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط حصدهم من 3 مباريات حيث خسر مباراة وتعادل في واحدة وفاز بواحدة، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير بالمجموعة الأولى.
وفي إطار منافسات المجموعة ذاته اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره كلوب بورج البلجيكي، بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت من نفس الجولة على ملعب يان بريدل، سجل الأهداف كل من ماورو إيكاردى (هدفين) فى الدقيقة الـ7 و63، بينما أحرز مبابى هاتريك حيث سجل أهدافه فى الدقائق 61 و79 و83. وبهذا الفوز
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زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
مبابي (6)

متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
عصام الحضري

بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
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زين-الدين-زيدان

أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني بالسقوط الأخير أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، أو في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان وتعادله في الجولة الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى وتتعقد مهمته في التأهل إلى الدور التالي، وهي النتائج التي تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد فشله في تطوير مستوى الريال بعد نتائجه السيئة الموسم الماضي.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام جالطة سراي

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب تورك تيليكوم أرينا، والذي سيكون مسرحًا لقمة جالطة سراي التركي وريال مدريد الإسباني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويتذيل ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والتعادل مع كلوب بروج البلجيكي، أمام جالطة سراي فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا، بالتعادل مع كلوب بروج والخسارة أمام باريس سان جيرمان، ويأمل الريال في تحقيق الانتصار الأول في البطولة من خلال مباراة اليوم.
دورى-ابطال-اوروبا

ريال مدريد في مهمة شاقة بدوري الأبطال اليوم

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء من خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي التركي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ويتذيل ريال مدريد الترتيب برصيد نقطة واحدة مناصفة مع الفريق التركي، إلا أن جالطة سراي يتفوق بفارق الأهداف، وضمن مباريات نفس المجموعة يرحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط لمواجهة كلوب بروج الثاني برصيد نقطتين الساعة التاسعة أيضًا.
كورتوا

كورتوا يهاجم الإعلام الإسباني لقلة الاحترام

أعرب البلجيكي ثيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن غضبه الشديد من وسائل الإعلام الإسباني، بسبب انتشار العديد من التقارير الخاطئة حول الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وخرج كورتوا بين شوطي المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وأفادت الصحف أن البلجيكي يعاني حالة من القلق، لكن ريال مدريد نفى الأمر مؤكدًا معاناته من مشكلات في المعدة والأمعاء. وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعرف ما يعنيه أن أكون لاعبًا ضمن النخبة، وأنا سعيد جدا ولا ينتابني أي قلق".
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