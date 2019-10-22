رياضة

توتنهام يسحق النجم الأحمر.. وبايرن يتصدر المجموعة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
توتنهام
توتنهام
أمطر فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي شباك نظيره فريق النجم الأحمر بطل صربيا، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج). افتتح الفريق اللندني التسجيل سريعًا عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة التاسعة، ثم عزز هيونج مين سون في الدقيقة الـ16، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف الكوري الجنوبي الهدف الثالث لفريقه والهدف الثاني له في الدقيقة 44.
في الشوط الثاني تمكن الأرجنتيني إيريك لاميلا من إحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 57، واختتم هاري كين التسجيل لصالح فريقه وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 72. وحقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين داخل ملعب كارايساكي من منافسات المجموعة
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زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
مبابي (6)

متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
عصام الحضري

بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
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بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

أعرب الكرواتي إيفان بيريسيتش عن قلقه من مواجهة فريقه بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الكرواتي في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري: "لقد لعبت مع دورتموند أمام أولمبياكوس في مدينة بيرايوس. الأجواء دائمًا حارة في هذا الاستاد؛ لذلك يجب أن نركز منذ اللحظة الأولى في المباراة وأن نسرع، وإلا سيكون من الصعب المرور، لقد لعبت عدة مرات في اليونان أمام أولمبياكوس، وباناثينايكوس وباوك، الأجواء دائمًا تكون مميزة، حتى في تركيا أو كرواتيا، الجمهور دائمًا يكون متحمسا جدا، وأنا أحب ذلك، هذا هو ما يحبه أي لاعب".
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكتينيو: التعادل أول خطوة للعودة بتوتنهام

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير على تعادل فريقه اليوم فى الدولى الإنجليزي (البريمرليج)، مشيرًا إلى أنها خطوة أولى فى استعادة الثقة، وتقديم نتائج أفضل لجماهير التى تنتظر شكلا آخر للفريق اللندنى. وقال بوكتتينو فى تصريحات عقب المباراة: "كان الشوط الأول سيئًا بالنسبة لنا، لكن فى الشوط الثانى، حاربنا ولم نستسلم، فى النهاية حصلنا على هدف التعادل". وأوضح: "كنا نستحق التعادل وهذه هى الخطوة الأولى لنا لنستعيد ثقتنا".
هاري كين - سون - توتنهام

برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
سون

نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
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