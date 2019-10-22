توتنهام يسحق النجم الأحمر.. وبايرن يتصدر المجموعة

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

توتنهام

أمطر فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي شباك نظيره فريق النجم الأحمر بطل صربيا، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج). افتتح الفريق اللندني التسجيل سريعًا عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة التاسعة، ثم عزز هيونج مين سون في الدقيقة الـ16، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف الكوري الجنوبي الهدف الثالث لفريقه والهدف الثاني له في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني تمكن الأرجنتيني إيريك لاميلا من إحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 57، واختتم هاري كين التسجيل لصالح فريقه وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 72. وحقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين داخل ملعب كارايساكي من منافسات المجموعة



في الشوط الثاني تمكن الأرجنتيني إيريك لاميلا من إحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 57، واختتم هاري كين التسجيل لصالح فريقه وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 72.



وحقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مثيرًا خارج أرضه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين داخل ملعب كارايساكي من منافسات المجموعة ذاتها.



أهداف بايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين وكورينتين توليسو، في الدقائق 34، 62 و75، بينما أحرز يوسف العربي وجويليرمي دوس سانتوس هدفي أولمبياكوس، في الدقيقتين 23 و79.



بهذه النتيجة، حقق بايرن العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما يأتي توتنهام في الوصافة برصيد أربع نقاط، وتواجد فريق النجم الأحمر في المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بتوقفه عند نقطة واحدة.