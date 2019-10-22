مانشستر سيتي يكتسح أتالانتا بخماسية بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

مانشستر سيتي

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتلانتا الإيطالي، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "استاد الاتحاد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع السيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول محققًا العلامة الكاملة، في المقابل فشل الفريق الإيطالي في حصد أي نقطة، ويقبع في المركز الأخير بدون نقاط بعد ثلاث جولات، وفي المركز الثاني دينامو زغرب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن شاختار دونيتسك صاحب المركز الثالث.

مالينوفسكي كان صاحب هدف التقدم لأتالانتا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 34، أدرك سيرخيو أجويرو هدف التعادل لمانشستر سيتي، وبعد مرور 4 دقائق عاد المهاجم الأرجنتيني وأضاف الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء، بعدما تعرض سترلينج للعرقلة داخل المنطقة من قبل ماسييللو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب