مانشستر سيتي يكتسح أتالانتا بخماسية بدوري الأبطال
تحرير:علي الزيني
٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
مانشستر سيتي
اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتلانتا الإيطالي، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "استاد الاتحاد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع السيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول محققًا العلامة الكاملة، في المقابل فشل الفريق الإيطالي في حصد أي نقطة، ويقبع في المركز الأخير بدون نقاط بعد ثلاث جولات، وفي المركز الثاني دينامو زغرب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن شاختار دونيتسك صاحب المركز الثالث.
مالينوفسكي كان صاحب هدف التقدم لأتالانتا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 34، أدرك سيرخيو أجويرو هدف التعادل لمانشستر سيتي، وبعد مرور 4 دقائق عاد المهاجم الأرجنتيني وأضاف الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء، بعدما تعرض سترلينج للعرقلة داخل المنطقة من قبل ماسييللو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب
مالينوفسكي كان صاحب هدف التقدم لأتالانتا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 34، أدرك سيرخيو أجويرو هدف التعادل لمانشستر سيتي، وبعد مرور 4 دقائق عاد المهاجم الأرجنتيني وأضاف الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء، بعدما تعرض سترلينج للعرقلة داخل المنطقة من قبل ماسييللو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف.
وفي الدقيقة 58، عزز رحيم سترلينج تقدم فريقه بهدف ثالث، وبعد مرور 6 دقائق عاد النجم الإنجليزي وسجل الهدف الثاني له والرابع للسيتي، ولم يمر سوى 5 دقائق، وأحرز سترلينج هدف الثالث والخامس لمانشستر سيتي.
وفي الدقيقة 83، حصل فودين على البطاقة الصفراء الثانية، وأنقذ إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي شباك فريقه من هدفين محققين لفريق أتالانتا، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بخمسة أهداف لهدف.