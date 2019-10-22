رياضة

مانشستر سيتي يكتسح أتالانتا بخماسية بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتلانتا الإيطالي، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "استاد الاتحاد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليرفع السيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول محققًا العلامة الكاملة، في المقابل فشل الفريق الإيطالي في حصد أي نقطة، ويقبع في المركز الأخير بدون نقاط بعد ثلاث جولات، وفي المركز الثاني دينامو زغرب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن شاختار دونيتسك صاحب المركز الثالث.
مالينوفسكي كان صاحب هدف التقدم لأتالانتا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 34، أدرك سيرخيو أجويرو هدف التعادل لمانشستر سيتي، وبعد مرور 4 دقائق عاد المهاجم الأرجنتيني وأضاف الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء، بعدما تعرض سترلينج للعرقلة داخل المنطقة من قبل ماسييللو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب
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زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
مبابي (6)

متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
عصام الحضري

بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
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اتليتكو مدريد ‎

أتليتكو يقتنص فوزًا صعبا من ليفركوزن في دوري الأبطال

نجح فريق أتليتكو مدريد الإسبانى في اقتناص فوز صعب من باير ليفركوزن فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل هدف المباراة الوحيد ألفارو موراتا لصالح الروخى بلانكوس فى الدقيقة 78 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يحتل الأتلتي المركز الأول من مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فريق باير ليفركوزن المجموعة دون رصيد من النقاط فيما يلتقي يوفينتوس صاحب المركز الثاني برصيد4 نقاط مع لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد قليل.
برشلونة

إنتر ميلان يصارع برشلونة في دوري الأبطال

تتصدر مواجهة برشلونة الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما يتطلع ليفربول الإنجليزي حامل اللقب لتجنب التعثر مجددًا حين يستضيف ريد بول سالزبورج النمساوي بعدما استهل المسابقة بالخسارة. وعلى ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، أن ينسى سريعا هزيمته أمام نابولي الإيطالي، بهدفين نظيفين في ملعب "سان باولو" قبل أن يستضيف سالزبورج النمساوي على ملعبه "أنفيلد" الذي لم يخسر عليه 22 مباراة أوروبية متتالية.
ليفربول‎

«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم، الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يعود الأهلي للعب في الدوري المصري بمواجهة الإنتاج الحربي الساعة الثامنة مساءً، بعد التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، كما يواجه الإسماعيلي نظيره المصري، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وفي دوري أبطال أوروبا، يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج، ويلعب نابولي ضد جينك، وفي التاسعة مساءً تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو، وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج.
كريستيانو رونالدو

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالشامبيونزليج

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد فريق يوفنتوس الإيطالي للفوز على باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم اليوفي صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وسجل صاروخ ماديرا هدفًا في شباك الفريق الألماني بالدقيقة 89، بعدما استقبل تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا، داخل منطقة الجزاء بتسديد الكرة في شباك ليفركوزن من بين أقدام الحارس.
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