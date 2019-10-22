ديبالا يهدى يوفنتوس الفوز أمام لوكومتيف موسكو

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

يوفنتوس

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في اقتناص فوز صعب من لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب يوفنتوس، وجاءت المباراة فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وسجل هدفي المباراة باولو ديبالا فى الدقيقة 77 و79. وبهذا الفوز يتصدر اليوفى المجموعة الرابعة متعادلا فى النقاط مع أتليتكو مدريد الوصيف برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل ليفركوزن الألمانى المجموعة بدون نقاط.

وجاءت المباراة منذ صافرة الانطلاق بسيطرة تامة من البيانكونيرى، لكن الفريق الروسي نجح فى التقدم فى الدقيقة الـ30 بأقدام اليكسي ميرانتشوك، وانتهى الشوط الأول بتقدم لوكومتيف موسكو بهدف نظيف. ومع انطلاق الشوط الثانى استمرت سيطرة السيدة العجوز على المباراة إلا أن المحاولات ترجمت لأول هدف فى الدقيقة الـ77