رياضة

ديبالا يهدى يوفنتوس الفوز أمام لوكومتيف موسكو

تحرير:محمد جمال ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
يوفنتوس
يوفنتوس
نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في اقتناص فوز صعب من لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب يوفنتوس، وجاءت المباراة فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وسجل هدفي المباراة باولو ديبالا فى الدقيقة 77 و79. وبهذا الفوز يتصدر اليوفى المجموعة الرابعة متعادلا فى النقاط مع أتليتكو مدريد الوصيف برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل ليفركوزن الألمانى المجموعة بدون نقاط.
وجاءت المباراة منذ صافرة الانطلاق بسيطرة تامة من البيانكونيرى، لكن الفريق الروسي نجح فى التقدم فى الدقيقة الـ30 بأقدام اليكسي ميرانتشوك، وانتهى الشوط الأول بتقدم لوكومتيف موسكو بهدف نظيف. ومع انطلاق الشوط الثانى استمرت سيطرة السيدة العجوز على المباراة إلا أن المحاولات ترجمت لأول هدف فى الدقيقة الـ77
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زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

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اتليتكو مدريد ‎

أتليتكو يقتنص فوزًا صعبا من ليفركوزن في دوري الأبطال

نجح فريق أتليتكو مدريد الإسبانى في اقتناص فوز صعب من باير ليفركوزن فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل هدف المباراة الوحيد ألفارو موراتا لصالح الروخى بلانكوس فى الدقيقة 78 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة يحتل الأتلتي المركز الأول من مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فريق باير ليفركوزن المجموعة دون رصيد من النقاط فيما يلتقي يوفينتوس صاحب المركز الثاني برصيد4 نقاط مع لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد قليل.
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رونالدو يتصدر قائمة يوفنتوس لصدام دوري الأبطال اليوم

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ريال مدريد في مهمة شاقة بدوري الأبطال اليوم

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء من خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي التركي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ويتذيل ريال مدريد الترتيب برصيد نقطة واحدة مناصفة مع الفريق التركي، إلا أن جالطة سراي يتفوق بفارق الأهداف، وضمن مباريات نفس المجموعة يرحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط لمواجهة كلوب بروج الثاني برصيد نقطتين الساعة التاسعة أيضًا.
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