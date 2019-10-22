متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

مبابي

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).

وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وشارك كبديل في الدقيقة 52، بعد تعافيه من الإصابة مؤخرًا، واحتاج اللاعب إلى 26 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثة أهداف، في الدقائق

وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وشارك كبديل في الدقيقة 52، بعد تعافيه من الإصابة مؤخرًا، واحتاج اللاعب إلى 26 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثة أهداف، في الدقائق 61، 63 و79 من اللقاء.



مبابي الذي لم يتجاوز من العمر 21 عاما سجل 17 هدفًا في 27 مباراة لعبها في تشامبيونزليج حتى الآن، بواقع ستة أهداف بقميص ناديه السابق موناكو الفرنسي، و11 هدفًا مع باريس سان جيرمان، وذلك على مدار أربعة مواسم.



وأصبح مبابي أصغر فرنسي يسجل هاتريك في تشامبيونزليج، وبات هو أول لاعب يسجل ثلاثية في المسابقة مع دخوله كبديل، منذ الإسباني خوسيبا يورينتي مع فياريال أمام ألبورج الدنماركي يوم 21 أكتوبر 2008.