رياضة

متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

تحرير:علي الزيني ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
مبابي
مبابي
أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وشارك كبديل في الدقيقة 52، بعد تعافيه من الإصابة مؤخرًا، واحتاج اللاعب إلى 26 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثة أهداف، في الدقائق
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زين الدين زيدان

زيدان: ريال مدريد كان يحتاج تسجيل هدف ثاني

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان في احتياج لتسجيل هدف ثاني في شباك جالاتاسراي التركي، وقال زيدان عقب المباراة لشبكة "beIN sports": "نعتقد أننا نستحق الفوز اليوم، رغم أن الفوز بهدف واحد في دوري الأبطال شيء معقد"، وتابع: "حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمر علينا التعامل معه".. وواصل: "كان علينا تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة"، وأشاد زيدان بأداء حارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لفرصتين خطيرتين من أصحاب الأرض في بداية المباراة.
عصام الحضري

بعد تأجيل الدوري.. الحضري يوجه رسالة مؤثرة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على تأجيل بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أزمة مواجهة الأهلي والجونة، وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري، أيتها الروح التي تفتت، ارقد في سلام".
ديبالا

ديبالا يهدى يوفنتوس الفوز أمام لوكومتيف موسكو

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في اقتناص فوز صعب من لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب يوفنتوس، وجاءت المباراة فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وسجل هدفي المباراة باولو ديبالا فى الدقيقة 77 و79. وبهذا الفوز يتصدر اليوفى المجموعة الرابعة متعادلا فى النقاط مع أتليتكو مدريد الوصيف برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل ليفركوزن الألمانى المجموعة بدون نقاط.
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ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
ليونيل ميسي (4)

ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد لهذا السبب

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن مفاجأة بشأن البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي إلى صفوف العملاق الكتالوني، صيف العام الجاري. وقال قائد برشلونة، في حوار مع راديو كتالونيا: "بأمانة، اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة أنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنه كان يبحث بجدية عن التغيير، كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".
ليونيل ميسي (3)

ميسي: كنت أعتقد أن بيريز سيحاول ضم نيمار

علق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى على أزمة البرازيلي نيمار الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعتقد إذا لم ينتقل نيمار للفريق الكتالونى كان سيذهب إلى ريال مدريد، لكن رئيس الملكى وإدارته لم يفعلوا أى شئ ولم يحاولوا حتى ضم اللاعب. وقال ميسي لردايو "RAC 1" الإسبانى عن نيمار:" اعتقدت بصدق أنه في هذا السوق، إذا لم يأت إلى هنا، فسوف يذهب إلى مدريد، لأنه كان يعتقد أنه يتطلع حقًا إلى المغادرة، من أجل التغيير، وكان يعتقد أن فلورنتينو ومدريد سيفعلان شيئًا ليقوم بذلك " .
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
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